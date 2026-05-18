“Melito Differenzia 2026”, il 23 maggio l’evento conclusivo “Legalità e democrazia: le idee camminano sulle nostre gambe”

Sabato 23 maggio, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, Piazza Porto Salvo e il Lungomare dei Mille faranno da cornice alla manifestazione conclusiva del progetto di comunicazione istituzionale “Melito Differenzia 2026”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Melito di Porto Salvo e dal Gruppo Barbato Holding, con la regia e il coordinamento di Capo Sud Television, giunge al culmine dopo aver coinvolto i sei storici quartieri del territorio (Pilati, Pallica, Lacco, Prunella, Musa-Annà e Pentedattilo).

La scelta della data riveste un profondo significato civile. In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, la comunità si riunirà per un momento di riflessione solenne volto a ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutte le vittime di mafia. Questa giornata commemora il tragico attentato mafioso del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Nel solco di questa memoria, la tutela dell’ambiente viene consacrata come il primo, fondamentale atto di democrazia e legalità. Il programma, che si aprirà alle ore 18:15, vedrà l’esecuzione dal vivo dell’Inno di Mameli da parte dell’Orchestra “Sinodie”, seguita dal momento centrale “Il Segno della Memoria”, con riflessioni curate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alvaro Megali” e dell’I.I.S. “Ten. Col. G. Familiari”. I ragazzi giungeranno in piazza accompagnati dai loro genitori e dai loro insegnanti, per vivere insieme alla comunità la solenne proclamazione di “Eco-Ambasciatori 2026”.

A testimonianza della vicinanza delle Istituzioni alle nuove generazioni, il Questore di Reggio Calabria dislocherà in piazza le Unità Cinofile della Polizia di Stato e le pattuglie delle Volanti, rafforzando in modo tangibile la presenza dello Stato in un momento di festa e cittadinanza attiva. A testimonianza del forte messaggio di collaborazione e unione tra le Istituzioni, il tavolo dei relatori si fregerà di un parterre di altissimo rilievo militare.

Interverranno in divisa i massimi vertici locali delle Forze dell’Ordine: il Maggiore Daniele Barbero (Comandante Compagnia Carabinieri), il Capitano Gianluca Rosaci (Comandante Guardia di Finanza), il Commissario Filippo Malara (Dirigente Commissariato di P.S. di Roghudi/Condofuri), il Capitano Onofrio Laganà (Comandante Polizia Municipale), il Luogotenente Claudio Musumeci (Delegazione Spiaggia Guardia Costiera) e il Maresciallo Vincenzo Corso (Comandante Nucleo Carabinieri Forestale).

Il dibattito, moderato dal giornalista Giuseppe Toscano (Gazzetta del Sud), vedrà gli interventi del Sindaco Dott. Annunziato Nastasi, dell’Amministratore Unico della Barbato Holding Luigi Barbato (sul tema dell’etica d’impresa) e del Direttore di Capo Sud TV Domenico Vincenzo Vinci, che affronterà il tema dell’informazione locale come presidio di legalità e racconto del riscatto civico. L’Assessore Emilio Vazzana illustrerà i dati del Roadshow, mentre i dirigenti scolastici Concetta Sinicropi e Vincenzo Zappia parleranno della scuola come laboratorio civico.

Il momento clou sarà la consegna delle “Panchine della Legalità e dell’Ambiente”. Per celebrare la straordinaria partecipazione popolare, l’organizzazione ha stabilito che non ci sarà un solo quartiere vincitore: le panchine-simbolo saranno assegnate a tutte e sei quartieri storici del

territorio, decretando la vittoria collettiva di tutta la cittadinanza di Melito di Porto Salvo.