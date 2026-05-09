Mélenchon avverte: “se sarò Presidente, la Francia uscirà dalla Nato”

Il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, annuncia una linea netta sulla politica estera francese: in caso di elezione alla Presidenza, la Francia avvierebbe un percorso di uscita dalla NATO, partendo dal comando integrato e dal distacco dalle strutture comuni con l’esercito americano.

Mélenchon annuncia l’uscita della Francia dalla NATO in caso di vittoria

Una presa di posizione destinata ad alimentare il dibattito politico in Francia e in Europa. Il Presidente e leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha dichiarato che, qualora diventasse Presidente, la Francia uscirebbe dalla NATO. Il messaggio è diretto e non lascia spazio ad ambiguità. Mélenchon lega la futura collocazione internazionale del Paese a una scelta di rottura con l’Alleanza Atlantica, indicando come primo passo l’uscita dal comando integrato della NATO. La dichiarazione più rilevante è contenuta nell’apertura del suo intervento: “Se io sarò Presidente, la Francia uscirà dalla NATO”.

La critica agli Stati Uniti e al ruolo dell’Alleanza Atlantica

Al centro della posizione di Jean-Luc Mélenchon c’è una critica radicale al ruolo della NATO e al rapporto tra Europa, Francia e Stati Uniti. Secondo il leader di La France Insoumise, l’Alleanza non garantirebbe autonomia strategica, ma collocherebbe la Francia in una posizione subordinata rispetto a Washington. Mélenchon lo afferma in modo esplicito: “La NATO serve a una sola cosa: metterci sotto la tutela degli Stati Uniti”.

Con queste parole, il leader francese presenta l’uscita dalla NATO non solo come una scelta militare, ma come una questione di sovranità politica. Il nodo centrale, nella sua impostazione, è il recupero di una piena autonomia decisionale della Francia nelle scelte internazionali e di difesa.

La “linea storica” della Francia secondo Mélenchon

Nel suo intervento, Mélenchon richiama la tradizione francese di distanza dall’Alleanza Atlantica. Il leader di La France Insoumise sostiene che mantenere un margine di autonomia dalla NATO appartenga alla storia politica del Paese.

La posizione viene espressa così: “mantenere le distanze dalla NATO è la linea storica della Francia. Abbiamo fatto uscire le basi americane dal nostro paese. Prima del signor Sarkozy nel 2007, nessuno aveva pensato di reintegrare il comando integrato della NATO”.

Il riferimento a Sarkozy e al comando integrato della NATO

Un passaggio centrale della dichiarazione riguarda il comando integrato della NATO. Mélenchon collega la questione al periodo precedente a Nicolas Sarkozy, sostenendo che prima del 2007 nessuno avesse pensato di reintegrare la Francia in quella struttura. Il riferimento politico è significativo perché consente al leader di La France Insoumise di presentare la propria proposta come una correzione di rotta rispetto alle scelte compiute negli anni successivi. Nella sua lettura, il reintegro nel comando integrato avrebbe rappresentato un allontanamento dalla tradizione francese di indipendenza strategica. La critica non riguarda soltanto la partecipazione formale alla NATO, ma anche il livello operativo della cooperazione militare, compreso il rapporto con l’esercito americano e con le dotazioni comuni.

Un’uscita graduale dalla NATO

Mélenchon non parla di un’uscita immediata e improvvisa da ogni forma di cooperazione, ma di un percorso progressivo. Il leader di La France Insoumise indica una strategia “per gradi”, che partirebbe dall’abbandono del comando integrato. La sua dichiarazione chiarisce il metodo: “ci andremo per gradi. Inizieremo uscendo dal comando integrato e mantenendo le distanze da tutte le attrezzature comuni con l’esercito americano”.