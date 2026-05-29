Mazara del Vallo, scuolabus si scontra con un’auto: 18 feriti, coinvolti anche 10 bambini

Un grave incidente stradale a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si è verificato intorno alle 14:30 e ha coinvolto uno scuolabus e un’auto. Il bilancio, secondo le prime informazioni diffuse, è di 18 feriti, tra cui diversi bambini che viaggiavano a bordo del mezzo scolastico. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto per prestare supporto nelle operazioni di emergenza e per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Diciotto feriti, tra loro dieci bambini

Tra le persone rimaste ferite ci sono 10 bambini che si trovavano sullo scuolabus, insieme a 2 docenti e al conducente del mezzo. Coinvolti anche gli occupanti dell’automobile, dove si trovavano 4 persone, oltre al conducente. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte, ma l’incidente ha inevitabilmente destato forte apprensione, soprattutto per la presenza dei minori a bordo dello scuolabus.

Vigili del Fuoco al lavoro per la sicurezza dell’area

La squadra dei Vigili del Fuoco è rimasta impegnata sul luogo dell’incidente per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata dallo scontro. Le operazioni sono state necessarie per evitare ulteriori situazioni di pericolo e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. L’intervento ha riguardato sia lo scuolabus sia l’auto coinvolta, con particolare attenzione alla gestione della carreggiata e alla rimozione di eventuali elementi di rischio presenti dopo l’impatto.

Accertamenti sulla dinamica dello scontro

Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire la dinamica dell’incidente tra scuolabus e auto avvenuto a Mazara del Vallo. Le verifiche dovranno ricostruire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto quando sono coinvolti mezzi destinati al trasporto scolastico. La priorità, nelle ore successive all’incidente, resta il monitoraggio delle condizioni dei feriti e il completamento delle operazioni di sicurezza nell’area interessata.