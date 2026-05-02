Maxi-sequestro di droga a Cetraro: intercettato corriere con 8 chili di hashish

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo economico del territorio, con particolare attenzione al contrasto dei traffici illeciti, tra cui quello delle sostanze stupefacenti. In tale contesto, lungo la Strada Statale 18, i finanzieri della Tenenza di Scalea e della Tenenza di Cetraro, a seguito dei controlli sulle autovetture in transito, hanno intercettato un corriere di droga coadiuvato da ulteriori due auto. Il controllo dei mezzi, avvenuto nel territorio di Cetraro, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente oltre 8 kg di hashish, suddivisi in 80 panetti, occultati in un comparto appositamente realizzato, nonché il veicolo adoperato per il trasporto.

Secondo le prime stime, il valore dello stupefacente, che avrebbe consentito il confezionamento di un ingente numero di dosi destinate al mercato locale e nazionale, ammonta a circa centomila euro. Le attività d’indagine sviluppate dalle stesse Fiamme Gialle cosentine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi, hanno consentito l’identificazione e l’arresto in flagranza di reato del corriere ed il deferimento a piede libero di ulteriori tre soggetti.

L’attività, che ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali locali, s’inserisce in una più ampia ed articolata strategia della Guardia di Finanza, mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, a tutela della salute pubblica. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.