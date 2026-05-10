Maxi operazione della Polizia a Crotone: raffica di controlli e sanzioni per 90.000 euro

Nelle ultime ore, il territorio della provincia crotonese è stato teatro di una vasta e capillare attività di monitoraggio che ha visto scendere in campo un numero massiccio di agenti. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità. L’operazione ha visto la partecipazione attiva di personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer. L’obiettivo primario dell’intervento è stato focalizzato sulla prevenzione e repressione di reati, con una particolare attenzione al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo rigoroso di soggetti pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

Giro di vite contro il gioco d’azzardo e sanzioni amministrative record

Il risultato più eclatante dell’intera operazione è maturato nel settore della Polizia Amministrativa, che ha operato in sinergia con il personale dell’Agenzia dei Monopoli. Durante le verifiche, l’attenzione degli agenti si è concentrata su una sala giochi situata nel territorio, la quale disponeva anche di un’officina annessa destinata alla riparazione e realizzazione di apparecchi da intrattenimento. L’attività è risultata priva dei titoli autorizzatori necessari e, al suo interno, sono stati rinvenuti sette apparecchi da gioco con vincita in denaro non conformi alla normativa sul gioco lecito. Le conseguenze legali sono state pesantissime: il proprietario dell’immobile e il gestore sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di gioco d’azzardo aggravato, frode informatica e peculato. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di circa 85.000,00 euro, dovute alla presenza di macchinari non a norma, alla mancanza della SCIA e al mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. L’intera struttura, insieme a 11 apparecchi da gioco, un cambiamonete, strumentazione wireless e la somma di 6.446,00 euro in contanti, è stata posta sotto sequestro preventivo.

Monitoraggio capillare a Isola di Capo Rizzuto e controllo dei pregiudicati

L’attività di prevenzione ha prodotto numeri significativi per quanto riguarda l’identificazione di persone e mezzi. Complessivamente sono state identificate 504 persone, di cui 118 risultate con precedenti di polizia, mentre i veicoli controllati sono stati 224 attraverso l’istituzione di ben 28 posti di controllo. Una parte fondamentale del servizio ha riguardato la Divisione Anticrimine, che ha effettuato 29 controlli domiciliari a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Nello specifico, a Isola di Capo Rizzuto, l’attenzione è stata posta su 15 soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e all’associazione a delinquere di stampo mafioso. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione e la Digos hanno proceduto all’identificazione di 32 cittadini extracomunitari, i quali sono risultati regolari sul territorio nazionale, svolgendo inoltre minuziosi accertamenti sulle dichiarazioni di ospitalità.

Sicurezza stradale e ferroviaria lungo le principali arterie

Il dispositivo di sicurezza non ha trascurato le grandi vie di comunicazione e le aree sensibili come gli scali ferroviari. La Polizia Stradale ha operato intensamente sulle strade statali, dove ha identificato 16 persone e controllato 13 veicoli, elevando 8 sanzioni al Codice della Strada. Contemporaneamente, la Polizia Ferroviaria ha vigilato sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali, procedendo all’identificazione di 83 soggetti, di cui 21 sono risultati positivi ai controlli in banca dati, e verificando 56 veicoli. In totale, l’ammontare delle sanzioni elevate durante l’intera giornata ha raggiunto la cifra di 90.000,00 euro, a testimonianza di una pressione costante volta a ripristinare la legalità in ogni ambito del vivere civile.

Contrasto allo spaccio di stupefacenti e conclusioni dell’autorità

Anche il centro cittadino di Crotone è stato oggetto di controlli serrati da parte degli Agenti delle Volanti. Durante il servizio, un uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 1,66 grammi di cocaina, sostanza prontamente sequestrata. Nella stessa area, sono state identificate 318 persone e controllati 133 veicoli. Al termine di questa vasta operazione, la Questura ha ribadito le finalità di tali interventi: “Le attività svolte confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della normativa vigente, la tutela della salute pubblica e il contrasto a ogni forma di illegalità diffusa sul territorio, con particolare attenzione al gioco illecito, alla prevenzione e al contrasto dei reati connessi al gioco, tra questi usura ed estorsioni nati dai debiti da gioco e alimentati da soggetti ludopatici“.