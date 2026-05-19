Maurizio Lupi elogia Cannizzaro, la battuta sui torroni e il retroscena sull’emendamento del Porto: “lo stavano facendo cadere…”

Il leader nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è presente oggi a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Francesco Cannizzaro. All’evento elettorale in centro città, all’interno della segreteria provinciale del partito, in pieno centro, presenti i componenti locali, provinciali e regionali di Noi Moderati, oltre ovviamente a Lupi e Cannizzaro. E ad esordire, negli interventi, è Nino Foti, coordinatore provinciale. Dopo di lui il coordinatore regionale Pino Galati, che ha offerto un passaggio su Massimiliano Merenda, il quale “ha accolto la tua posizione politica – rivolgendosi a Cannizzaro – ma lui è qui perché crede nel progetto di Noi Moderati”. Il riferimento, com’è noto, è al passaggio di Merenda da Falcomatà al CentroDestra, almeno inizialmente stoppato da Cannizzaro con un video pubblico.

Successivamente, parola a Giusy Versace, responsabile donne di Noi Moderati: “tutte le volte che torno, e ritrovo amici, volti, persone, mi ricordano quella fame. Questa città merita di essere rilanciata nel turismo, nelle università, nello sport, nei giovani. Non lasciamoci andare al più classico dei ‘su tutti i stessi’, perché non è così. Da un sondaggio è emerso che esistono 9 milioni di italiani che si definiscono moderati ma che non vanno a votare”.

Prima dell’intervento di Maurizio Lupi, quello del candidato Francesco Cannizzaro: “a Noi Moderati ci accomunano tante cose e se non fossi in Forza Italia probabilmente sarei un tesserato di Noi Moderati. Ringrazio Maurizio Lupi, che in questi anni da parlamentare mi ha aiutato tanto nella macchina amministrativa, nelle Commissioni, per gli emendamenti. Io mi onoro di essere amico suo”. Poi un passaggio a Massimiliano Merenda: “verso di lui non c’è stata una presa di posizione personale, sia chiaro. E’ una brava persona, evidentemente aveva sbagliato posizione politica e ha cambiato idea, seppur in ritardo. La mia richiesta al leader regionale di Noi Moderati era esclusivamente tecnica e politica, lo preciso”.

Infine, Cannizzaro ha rivelato un retroscena: “mi stavano facendo cadere l’emendamento sul Porto, in periodo Covid, e Maurizio Lupi mi è venuto in soccorso e mi ha aiutato a non farlo cadere. Ora lo posso dire, ma mi sono dovuto sdebitare: era periodo natalizio e gli mandai i torroni di Taurianova. Ora, ogni anno, lo devo fare sempre, e lo farò per sempre, anche quando sarai Sindaco di Milano”.

Ultimo a parlare è il leader nazionale Maurizio Lupi: “è un piacere, quando si atterra, vedere un Aeroporto dignitoso, al nord come al sud. La testimonianza di Merenda non è quella di uno che cambia bandiera, ma di uno che torna nella sua casa ideale. Noi Moderati è nato per questo, non contro, non per togliere i voti a Forza Italia. La migliore candidatura per Reggio è quella di Cannizzaro, perché difende gli interessi dei cittadini, tesse rapporti con il Presidente di Regione, è autorevole ed è la più autorevole del CentroDestra nazionale. Chiudo con una battuta e rispondo ai torroni che mi regala Cannizzaro: ogni volta ingrasso due chili. Ma anche Nino Foti mi regala il bergamotto”.