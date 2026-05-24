Matilde Siracusano ha votato a Messina, il sottosegretario si è recato all’istituto Tommaseo | FOTO e VIDEO

Matilde Siracusano, vicesindaco designato del Comune di Messina e sottosegretario del Governo Meloni, ha votato presso l’istituto Tommaseo. La notizia arriva nel pieno della giornata elettorale messinese, in un momento in cui l’attenzione dei cittadini è concentrata sull’affluenza alle urne e sulla partecipazione dei protagonisti della competizione amministrativa.

Matilde Siracusano tra i protagonisti della giornata

Nel quadro delle elezioni a Messina, il voto di Matilde Siracusano rappresenta uno dei passaggi politici più osservati della giornata. Il suo ruolo di sottosegretario del Governo Meloni e di vicesindaco designato del Comune di Messina rende la sua presenza alle urne un elemento di rilievo nel racconto della consultazione cittadina.