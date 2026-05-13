Masella e Montebello, al via gli interventi di diserbo dopo l’appello di don Giovanni Zampaglione

Sono iniziati gli interventi di diserbo e ripulitura nell’area di Masella e Montebello, dopo l’appello lanciato nelle scorse settimane da don Giovanni Zampaglione attraverso i social media e ripreso anche dai giornali online. Il parroco, forte di una comunità social molto ampia, aveva segnalato la presenza di strade piene di detriti, erbacce, materiale vario e tabellonistica resa poco visibile dall’erba alta, chiedendo un intervento alla Città metropolitana e, in particolare, a Carmelo Versace.

Secondo quanto riferito da don Giovanni Zampaglione, da oggi sono al lavoro diversi operai per affrontare il problema del diserbo nell’area di Masella e Montebello. “Qualche settimana fa don Giovanni Zampaglione aveva sfruttato i social media (visto che ha quasi 200 mila followers) per invitare la città metropolitana nella persona del dottor Carmelo Versace per risolvere il problema della strada piena di detriti, erbacce, tabellonistica non visibile a causa dell’erba alta e altro materiale (Masella e Montebello). Il dottor Versace da oggi accogliendo l’ invito del parroco don Giovanni Zampaglione e i tanti SOS inviati attraverso i social media e i giornali online sta provvedendo con i diversi operai a risolvere il problema del diserbo in questa area di Masella e Montebello. Ringrazio il dottor Carmelo Versace a nome della comunità di Masella e Montebello che in tempi brevi ha risposto presente per la ripulitura delle strade”.

“Mi auguro che al più presto venga ripulito e sistemato tutto il paese di Masella e Montebello e liberato dai tanti detriti, terra e erbacce. La ringrazio di nuovo per l’attenzione avuta nei confronti delle zone interne. Attendiamo con pazienza che questi paesi di Masella e Montebello siamo puliti e… belli!!! Concludo dicendo- afferma don Giovanni Zampaglione che un paese pulito è il biglietto da visita di una comunità, specchio di civiltà e rispetto per l’ambiente. La vera bellezza risiede nella cura dei dettagli, nel decoro delle strade, e nel senso civico che mantiene puliti tutti gli spazi”.