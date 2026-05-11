Marino: “approvato emendamento FdI per riqualificazione e tutela igienico-sanitaria Puzzi e Armo”

Il Consigliere comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino, esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, finalizzato a rafforzare la programmazione dell’Ente attraverso interventi strategici destinati alle periferie e alle frazioni del territorio comunale. “L’approvazione di questo emendamento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso comunità che da troppo tempo attendono risposte e interventi adeguati – dichiara Marino -. Abbiamo lavorato con determinazione affinché venissero inserite opere fondamentali per la dignità urbana, la tutela ambientale e il miglioramento dei servizi essenziali”.

Tra gli interventi approvati figurano:

la riqualificazione della Piazza di Puzzi di Gallina nell’ambito del progetto “Quindici Agorà per Quindici Quartieri”, con uno stanziamento di 350 mila euro, finalizzato alla creazione di uno spazio

pubblico moderno, inclusivo e funzionale per la comunità;

pubblico moderno, inclusivo e funzionale per la comunità; il completamento e il collegamento delle reti fognarie nelle località Sant’Andrea, Aretina, Contrada Papà, Via Pirgo-Lutrà, Contrada Sorgonà di Armo e Via Palmara, per un importo complessivo di 350 mila euro;

la realizzazione del collettore Puzzi-Armo e del relativo impianto di depurazione, per un valore di 600 mila euro, intervento ritenuto indispensabile per garantire il rispetto delle normative ambientali e sanitarie.

“Si tratta di opere già presenti nelle precedenti programmazioni e che oggi trovano finalmente continuità amministrativa e una concreta prospettiva di realizzazione. È un risultato importante non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale”, prosegue il Capogruppo di Fratelli d’Italia.

Marino evidenzia inoltre come l’approvazione dell’emendamento nasca dall’ascolto costante delle esigenze manifestate dai cittadini e dai territori: “le periferie e le frazioni meritano la stessa attenzione riservata al centro cittadino. Garantire infrastrutture efficienti, servizi adeguati e spazi pubblici decorosi significa assicurare qualità della vita, sicurezza sanitaria e rispetto dell’ambiente”.

“Sono sicuro – aggiunge Marino – che questo iter amministrativo possa trovare continuità e definitiva realizzazione con la prossima amministrazione comunale e auspico che ciò possa avvenire con una guida di centrodestra e con Cannizzaro Sindaco, affinché questi interventi possano tradursi rapidamente in opere concrete e risposte attese da tempo dal territorio”.

Infine, il Consigliere comunale ringrazia i colleghi che hanno sostenuto la proposta: “questo voto dimostra che, quando si opera nell’interesse esclusivo della comunità, è possibile raggiungere risultati concreti e condivisi, capaci di promuovere uno sviluppo più equilibrato, sostenibile e vicino ai bisogni reali dei cittadini”.