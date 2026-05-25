Maria Antonietta Coniglio eletta sindaco di Pazzano

Si è concluso lo spoglio delle schede elettorali a Pazzano, segnando un momento storico per il comune con la vittoria di Maria Antonietta Coniglio, l’unica candidata donna in lizza per la carica di sindaca. Con il progetto civico “Pazzano nel Cuore”, la neo-sindaca ha conquistato la fiducia della cittadinanza con 157 voti, equivalenti al 51,14% delle preferenze, superando nettamente gli avversari e inaugurando una nuova fase politica per il territorio.

Il risultato della competizione elettorale

Alle elezioni comunali di Pazzano, il principale sfidante di Coniglio, Bruno Chiodo, sostenuto dallo schieramento “Pazzano Radici Future”, ha ottenuto 92 voti, pari al 29,97% delle preferenze, fermandosi al secondo posto. Antonio Gerecitano, a capo della compagine “Pazzano Futura”, ha chiuso la tornata elettorale con 58 voti, equivalenti al 18,89% delle schede. Il distacco tra la vincitrice e i suoi concorrenti evidenzia una chiara scelta dell’elettorato a favore della continuità di progetto e della visione proposta dalla lista vincente.