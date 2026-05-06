Marco Sarracino a Reggio Calabria per incontrare i candidati PD in Consiglio Comunale | INFO

Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dai candidati in vista delle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 18.00, presso la saletta Dopolavoro Ferroviario di via Caprera, Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Pd con delega alla Coesione territoriale, Sud e aree interne, incontrerà i candidati al Consiglio comunale Marcantonino Malara e Irene Ielo.

All’iniziativa interverranno anche la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, il segretario metropolitano Giuseppe Panetta, il segretario regionale Nicola Irto e il candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.

L’appuntamento sarà un momento di confronto sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno, del futuro di Reggio Calabria e delle proposte programmatiche del centrosinistra per una città più giusta, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini.