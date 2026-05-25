Marco Caruso confermato sindaco di Molochio

Marco Giuseppe Caruso è eletto nuovamente sindaco di Molochio, eletto con una vittoria netta nella recente tornata elettorale. Il candidato ha ottenuto 1.000 voti, pari al 65,83% delle preferenze, imponendosi sullo sfidante Bruno Mustica, fermo a 519 voti, corrispondenti al 34,17%. La netta differenza tra i due contendenti sottolinea la chiara preferenza della cittadinanza per la proposta politica di Caruso Marco Giuseppe e il suo programma di amministrazione locale.

Una vittoria netta e significativa

La tornata elettorale a Molochio ha evidenziato come la lista e il candidato di Marco Giuseppe Caruso siano riusciti a conquistare il sostegno di una larga maggioranza di cittadini. La percentuale del 65,83% rispetto al 34,17% dello sfidante evidenzia un chiaro mandato da parte della comunità, che ha scelto di premiare continuità, competenza e progetti concreti per lo sviluppo del territorio.