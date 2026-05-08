Marcello Scurria a StrettoWeb: “lo Stretto diventi una piazza e non un muro”. E lancia la sua affascinante proposta

“Nel mio programma si parla di area metropolitana dello Stretto, che deve essere governata da una agenzia specificatamente creata, con legge dello Stato, perché governi quest’area. Lo Stretto deve diventare una piazza e non un muro. Nel mio programma, nei primi 100 giorni, insieme al Sindaco di Reggio, chiederò a tutti i deputati siciliani e calabresi di depositare un disegno di legge e costruire un’agenzia che si occupi di quattro competenze: trasporti, turismo, energia e cultura”.

Ad affermarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è il candidato Sindaco del CentroDestra a Messina, Marcello Scurria, intervistato a margine del maxi confronto tra candidati delle due sponde dello Stretto avvenuto a Villa San Giovanni. Già in queste settimane di campagna elettorale, e anche più volte, Scurria ha parlato di Reggio e Messina come una unica entità, avanzando proposte concrete. “Di area integrata se ne parlava già nel ’70, ma sono passati inutilmente 56 anni. Forse anche basta”.