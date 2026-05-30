Marathon degli Aragonesi, il Pollino si prepara alla dodicesima edizione: il 3 giugno la presentazione | INFO

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Marathon degli Aragonesi, la manifestazione organizzata dalla ASD Ciclistica Castrovillari che il prossimo 6 e 7 giugno riporterà nel cuore del Parco Nazionale del Pollino centinaia di appassionati della mountain bike provenienti da tutta Italia. L’evento sarà presentato ufficialmente mercoledì 3 giugno alle ore 17.30, nella sede dell’Ente Parco del Pollino, a Palazzo Gallo di Castrovillari.

All’incontro parteciperanno il Commissario del Parco del Pollino Luigi Lirangi, i sindaci dei comuni coinvolti dal percorso: Domenico Lo Polito per Castrovillari, Mario Donadio per Morano Calabro, Renzo Russo per Saracena, Carmine Ferraro per Lungro e Vincenzo Russo per San Donato di Ninea. Presenti anche i rappresentanti della ASD Ciclistica Castrovillari, promotrice della manifestazione, e quelli de La Catasta, partner organizzativo del Pollino Bike Festival.

Sarà proprio La Catasta il quartier generale dell’evento, ospitando partenza e arrivo di un percorso che, anno dopo anno, si conferma tra i più affascinanti del panorama nazionale delle “ruote grasse”. Un itinerario che attraversa alcuni degli scenari più suggestivi del massiccio del Pollino e dell’Orsomarso, toccando luoghi simbolo come Piano di Novacco, Piano di Campolongo e Piano di Cifariello, il punto più alto del tracciato.

Da dodici anni la Marathon degli Aragonesi rappresenta molto più di una competizione sportiva. La manifestazione è diventata uno strumento di promozione territoriale capace di coniugare sport, turismo e valorizzazione ambientale, raccontando attraverso la bicicletta la Calabria dei grandi spazi naturali, delle faggete monumentali e dei paesaggi d’alta quota che caratterizzano il Parco Nazionale del Pollino.

Anche per l’edizione 2026 la manifestazione conferma la propria doppia vocazione. Da una parte il percorso agonistico Marathon e Granfondo, dedicato agli atleti alla ricerca della sfida sportiva; dall’altra il tracciato escursionistico, aperto a chi desidera vivere l’esperienza del Pollino senza l’assillo del cronometro, privilegiando il contatto diretto con la natura.

Tra gli elementi che caratterizzano l’edizione di quest’anno spicca il legame sempre più forte tra la Marathon e il territorio. Il percorso attraverserà aree di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, tra cui il suggestivo Parco della Lavanda, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più immersiva e riconoscibile.

Accanto all’evento sportivo torna anche il Pollino Bike Festival, che negli ultimi anni ha ampliato la proposta della manifestazione trasformandola in un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote. Una filosofia che trova ulteriore conferma nell’introduzione del primo tour cicloturistico guidato Pollino-Sibarys, iniziativa pensata per accompagnare visitatori e cicloturisti alla scoperta del territorio attraverso un’esperienza lenta e sostenibile.

Il programma del weekend prevede inoltre attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Nel pomeriggio di sabato spazio alla Short Track per bambini e alle attività di gioco-ciclismo, mentre la serata sarà animata da un concerto live che contribuirà a trasformare la Marathon degli Aragonesi in una vera festa dello sport e del territorio.

Più che una gara, la Marathon degli Aragonesi continua a essere un racconto in movimento del Pollino: un viaggio tra natura, cultura e comunità che, da dodici anni, promuove una delle aree più affascinanti del Mezzogiorno attraverso il linguaggio universale della bicicletta.