“Manine in Gioco”: a Messina l’educazione alla salute diventa un’esperienza divertente per i bambini

Un progetto educativo innovativo, pensato per avvicinare i più piccoli ai temi della prevenzione e dell’igiene in modo coinvolgente e divertente. Si chiama Manine in Gioco ed è la nuova iniziativa promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, con il contributo dell’intero Ordine e il coordinamento della Commissione d’Albo degli Infermieri Pediatrici. L’obiettivo è chiaro: educare alla salute fin dall’infanzia, trasformando un gesto quotidiano come il lavaggio delle mani in una competenza consapevole e duratura. Il progetto prenderà il via dalla scuola “Elio Vittorini” di Messina, prima tappa di un percorso destinato a diventare itinerante e a coinvolgere progressivamente numerosi istituti del territorio.

Un percorso educativo su misura per crescere

Manine in Gioco si rivolge ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, accompagnandoli in un’esperienza di apprendimento attivo, costruita su misura per le diverse fasce d’età. A guidarli saranno infermieri pediatrici e infermieri, affiancati dagli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica. Attraverso storie animate, laboratori multisensoriali e dimostrazioni pratiche, i bambini scopriranno l’importanza dell’igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni. Un approccio che unisce rigore scientifico e linguaggio ludico, rendendo i contenuti accessibili, coinvolgenti e facilmente memorizzabili.

“Missione mani sicure”: imparare giocando

Cuore dell’iniziativa è il gioco finale, Missione mani sicure, ideato dalla Dott.ssa Tindara Morabito, Presidente della Commissione d’Albo degli Infermieri Pediatrici. Ispirato alla struttura del classico “gioco dell’oca”, ma completamente ripensato in chiave educativa, il gioco mette i bambini di fronte a situazioni quotidiane in cui è necessario riconoscere quando e come lavarsi le mani. Solo scegliendo il comportamento corretto si può avanzare: un meccanismo semplice ma efficace, che trasforma la prevenzione in un’esperienza dinamica, partecipata e memorabile.

Il programma della giornata

La mattinata tipo nelle scuole sarà articolata in diverse attività:

Accoglienza e introduzione con infermieri e studenti

Storia animata dedicata alle mani e ai “microbi birichini”

Laboratorio multisensoriale per riconoscere quando le mani sono sporche

Dimostrazione pratica del corretto lavaggio delle mani

Gioco finale educativo

Consegna dei diplomi di “Esperto delle Mani Pulite”

Un percorso completo che alterna momenti narrativi, esperienziali e pratici, mantenendo sempre alta l’attenzione dei bambini.

Un investimento per il futuro

Con Manine in Gioco, l’OPI Messina rafforza il proprio impegno nella promozione della salute sul territorio, valorizzando il ruolo degli infermieri non solo come professionisti della cura, ma anche come figure educative di riferimento per bambini, famiglie e comunità. Le date del progetto saranno il4-5-8 e 13 maggio per la scuola primaria e il 20 maggio per la scuola dell’infanzia .Pensato per essere replicato e ampliato negli anni, il progetto rappresenta un vero e proprio investimento culturale e sanitario per le nuove generazioni, nella consapevolezza che educare alla prevenzione oggi significa costruire una società più sana domani.