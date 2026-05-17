Malore su nave da crociera nello Stretto di Messina: passeggero soccorso

Momenti di tensione a bordo della nave da crociera Queen Anne, appartenente alla compagnia britannica Cunard Line, durante la navigazione verso Corfù, quando un passeggero anziano ha accusato un improvviso malore. L’emergenza ha richiesto l’immediato intervento della Guardia Costiera, che ha coordinato il soccorso nelle acque dello Stretto di Messina. La Capitaneria di porto di Milazzo ha attivato prontamente la motovedetta SAR CP 888, che ha raggiunto la nave a circa sei miglia nautiche al largo di Villafranca Tirrena. Nonostante le difficili condizioni del mare dovute al maestrale, il trasbordo del passeggero è avvenuto con successo grazie alla collaborazione tra il personale della Guardia Costiera e lo staff medico di bordo.

Trasporto immediato verso strutture sanitarie

Una volta completato il trasferimento, il passeggero è stato condotto al porto di Milazzo e affidato ai sanitari del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. L’intervento rapido ha garantito la sicurezza del passeggero e ha dimostrato l’efficienza dei protocolli di emergenza della Guardia Costiera italiana.

Una testimonianza della prontezza della Guardia Costiera

L’episodio evidenzia l’importanza del soccorso marittimo in acque italiane, soprattutto nello Stretto di Messina, zona nota per le sue correnti e condizioni meteorologiche variabili. La Cooperazione tra equipaggi di navi da crociera e Guardia Costiera rappresenta un modello di eccellenza per la gestione delle emergenze sanitarie in mare, garantendo assistenza tempestiva anche in situazioni complesse.