Magna Graecia Film Festival, Fotinì Peluso è l’Ambassador dell’edizione 2026

Fotinì Peluso è l’Ambassador del Magna Graecia Film Festival 2026 che si svolgerà a Soverato, in Calabria, dal 25 luglio all’1 agosto. Peluso ha debuttato in televisione nel 2018, con la serie Rai Romanzo famigliare. Tra le sue interpretazioni, la giovane pianista Barbara nelle tre stagioni della serie La Compagnia del Cigno, diretta da Ivan Cotroneo. Poi nel cast di Nudes, serie Rai Play diretta da Laura Lucchetti che tratta il tema del revenge porn tra gli adolescenti; nel film Sotto il sole di Riccione, diretto da Enrico Vanzina. Alla 77/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Fotinì ha ricevuto il premio Starlight International Cinema Award come Revelation Actress. Nel 2020 ha debuttato nella televisione francese con la serie Or Noir, diretta da Manuel Laurent e Anouar El Alami. Nel 2022 arriva il ruolo di coprotagonista di Tutto Chiede Salvezza, serie di Francesco Bruni ed è poi al cinema con il film Il Colibrì, diretto da Francesca Archibugi.

E’ stata coprotagonista nel film di Maria Sole Tognazzi 10 minuti e nella miniserie belga Les Indociles, con la regia di Delphine Lehericey. Nel 2023 vince il premio Biraghi come Attrice Rivelazione ai Nastri D’Argento per la serie Tutto Chiede Salvezza. Nel 2024 prende parte al film di Takis Candilis L’enfant qui mesurait le monde e nel film italiano Mani Nude, diretto da Mauro Mancini. Ha recentemente finito le riprese della serie The Great Chimera, diretta dal regista Vardis Marinakis. In autunno la rivederemo nella serie francese La Contessa di Montecristo per TF1 e Netflix America e nel film Recrucified, del regista greco Theo Papadoulakis.