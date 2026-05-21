Maggio ricco di successi per la Canoa di Reggio Calabria: i NOMI dei medagliati

La canoa calabrese impegnata dalla Campania alla Sicilia, con una puntata sulle acque turbolente del fiume Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. A chiudere il cerchio di due settimane dense che hanno impegnato gli atleti in gara ed i dirigenti sul campo, le attività di promozione degli sport della pagaia a Reggio Calabria. Ottimi i risultati conquistati dalle società calabresi nelle varie discipline. A Laino Borgo, il 9 e 10 maggio, si sono disputati i Campionati Regionali di Discesa Sprint e la Gara Interregionale della medesima specialità, con il Canoa Kayak Club Reggio Calabria del Presidente Cosimo Mascianà sugli scudi.

La squadra composta da Antonino Fontana, Gabriele Marra, Sofia Marra, Stefano Attinà Tassone, Antonio Caminiti, Tommaso Briganti, Saveria Arcudi ed Antonella Megali ha riportato in riva allo Stretto 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi, conquistando il primo posto assoluto nella classifica a squadre, seguito dalla squadra di casa, il Canoa Club Lao Pollino. Lo stesso CKC Reggio Calabria, nel fine settimana appena trascorso, è stato impegnato nella Gara Interregionale di Velocità 500 m. – 1000 m., che si è disputata sul fiume Volturno in provincia di Caserta. In Campania, i fratelli Marra hanno conquistato tre medaglie.

Due ori per Sofia, il primo nel K1 Junior femminile 1000 m. ed il secondo nel K1 Senior femminile 500 m. Per Gabriele un bronzo nel K1 Senior maschile 1000 m. A Reggio Calabria il Canoa Club Enotria ha preso parte ad un open day di due giorni, organizzato con la Lega Navale di Reggio Calabria ed ospitato presso lo Sporting Stelle del Sud, in una delle cornici paesaggistiche più belle per la promozione delle discipline della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Oltre 200 i partecipanti, incuriositi ed entusiasti per le emozioni che il nostro sport sa dare. Il Dragon Team Reggio Calabria è stato invece protagonista ai Campionati Italiani Senior ed alla Gara Interregionale di Ocean Racing di Giardini Naxos, una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo.

Santo Cagliostro si è laureato Campione d’Italia nell’OC1 Senior maschile, confermando il titolo conquistato lo scorso anno, in una gara resa particolarmente difficoltosa da condizioni marine al limite della praticabilità.

Gli atleti giallo – neri impegnati nella Gara Interregionale della domenica, hanno confermato l’ottimo momento del movimento canoistico reggino. Roberto Marateia ha primeggiato nell’OC1 maschile, salendo sul primo gradino del podio. Sempre Cagliostro si è messo al collo la medaglia d’argento insieme alla compagna di imbarcazione, Maria Chiara Nasso, nell’SS2 misto. Lorenzo Rinaldo ha poi conquistato una medaglia d’oro nella gara dell’SS1, nella categoria Cadetti A maschile.