Maggio Mariano a Reggio Calabria: le attività di preghiera e devozione alla Vergine Maria

Il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, si apre quest’anno con un ricco calendario di appuntamenti all’insegna della preghiera e della devozione. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici di Fatima in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria di Itria, si svolgerà sotto la guida spirituale di don Simone Candiloro Costarella. Durante tutto il mese mariano, la comunità sarà coinvolta in momenti di raccoglimento, celebrazioni e incontri dedicati alla figura di Maria, modello di fede e di umiltà. In particolare, saranno organizzati rosari comunitari, celebrazioni eucaristiche e veglie di preghiera, con l’intento di rafforzare il senso di unione e di condivisione tra i fedeli.

La presenza di Maria in preghiera sarà il filo conduttore degli eventi, invitando tutti a riscoprire il valore della meditazione e della fede vissuta nel quotidiano. L’Associazione Amici di Fatima, da sempre impegnata nella diffusione del messaggio mariano, rinnova così il proprio impegno nel promuovere iniziative che possano avvicinare le persone alla spiritualità. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché questo mese di maggio possa diventare un’occasione speciale di incontro, riflessione e crescita spirituale, nel segno della devozione a Maria.