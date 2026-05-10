Macabra intimidazione ad un sindaco siciliano, manifesto funebre ne annuncia la morte

Un manifesto funebre, recante la foto del sindaco Pellegrino Spinelli e l’annuncio del suo presunto decesso, è stato rinvenuto in piazzale del cimitero comunale di Calamonaci, in provincia di Agrigento, da un netturbino. Questo gesto, che segna un’ulteriore escalation di minacce, rappresenta per il primo cittadino un nuovo atto intimidatorio, il secondo nell’arco di una settimana. Nel corso degli ultimi quattro anni, Spinelli ha ricevuto ben cinque lettere di minacce di morte, segno di un continuo clima di tensione e paura che ha dovuto affrontare.

Eletto sindaco nel 2018 e riconfermato per un secondo mandato nel giugno 2023, il sindaco aveva recentemente dichiarato di “sentire la vicinanza dello Stato” e di non volersi “lasciare condizionare” da tali atti. I carabinieri sono intervenuti anche in questa occasione per avviare le indagini sull’accaduto, cercando di fare luce sull’episodio che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.