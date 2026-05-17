M5S esalta il successo di Nova in Calabria: “dibattiti partecipati su sanità, lavoro e futuro dei giovani”

Si sono svolti nel fine settimana appena trascorso in Calabria – da Palmi a Lamezia Terme, da Rende a Vibo Valentia – quattro dei cinque eventi di Nova, il cantiere di idee del Movimento 5 Stelle volto a costruire dal basso il programma da proporre al campo progressista alle prossime elezioni politiche del 2027. Buona la partecipazione di cittadini e cittadine calabresi, sia fra gli iscritti pentastellati che fra i non iscritti provenienti dalla società civile, che hanno animato gli incontri organizzati dai team locali di Nova nelle cinque province.

L’esperimento consisteva nel dibattere e raccogliere le proposte dei partecipanti riguardanti le esigenze del Paese e le possibili soluzioni per affrontare le criticità, al fine di costruire un’alternativa alle destre. Questi contributi saranno poi codificati nell’ultimo passaggio di Nova, previsto a settembre, per il documento finale da portare al tavolo del campo progressista. Tra i temi più discussi negli incontri calabresi spiccano: sanità, lavoro, trasporti, welfare, spopolamento e il futuro dei giovani.

“Grazie innanzitutto ai team locali che hanno reso possibile questi eventi – dice Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle presente in tutti gli incontri – ed a quanti, da esterni, si sono voluti confrontare con noi. Abbiamo assistito a un laboratorio di partecipazione orizzontale davvero molto interessante che riconcilia i cittadini con la politica. Non resta che portare avanti queste istanze: saranno le idee che ci aiuteranno a dar vita a una visione da proporre agli italiani per mandare a casa queste destre”. L’ultimo appuntamento di Nova in Calabria si terrà a Crotone il prossimo 20 maggio.