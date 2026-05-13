Luzzi piange Franco Altomare, addio a “Cento Lire”: volto storico della memoria popolare del paese

La comunità di Luzzi, in provincia di Cosenza, si stringe nel dolore per la scomparsa di Franco Altomare, conosciuto da tutti con il soprannome di “Cento Lire”. Un nome che, nel tempo, era diventato molto più di un appellativo: era il segno distintivo di una presenza familiare, di un volto riconoscibile, di una figura capace di entrare nella memoria collettiva del paese con la forza semplice dell’autenticità. Franco Altomare è morto oggi a causa di un arresto cardiaco, lasciando un vuoto profondo tra quanti, negli anni, avevano imparato a conoscerlo, incontrarlo e volergli bene. La sua scomparsa non riguarda soltanto la cerchia degli affetti più vicini, ma coinvolge l’intera comunità luzzese, che perde uno di quei personaggi capaci di diventare parte del paesaggio umano di un territorio.

Per molti cittadini, Cento Lire era una presenza quotidiana, un simbolo popolare, una figura che attraversava le strade del centro portando con sé spontaneità, semplicità e un modo tutto suo di stare tra la gente. La notizia della sua morte ha suscitato commozione e ricordi, riportando alla mente episodi, frasi, incontri e momenti che appartengono alla storia più intima del paese.

Il soprannome “Cento Lire” diventato identità popolare

Il soprannome “Cento Lire” era ormai inseparabile dalla figura di Franco Altomare. Secondo i racconti più diffusi nella comunità, quel nome sarebbe nato da una frase diventata celebre tra i luzzesi: “mi dà 100 lì?”. Un’espressione semplice, ripetuta e ricordata nel tempo, fino a trasformarsi in un tratto identitario riconosciuto da tutti. In tanti paesi, i soprannomi non sono soltanto modi informali per chiamare qualcuno, ma diventano parte della storia collettiva. Nel caso di Franco Altomare, quel nome aveva superato la dimensione personale per diventare un riferimento condiviso, una piccola leggenda locale tramandata nei racconti, nelle battute, nei ricordi familiari e, più recentemente, anche attraverso i social.

La forza di Cento Lire stava proprio in questa capacità di essere riconoscibile senza bisogno di presentazioni. Bastava pronunciare il suo soprannome perché tutti sapessero di chi si stesse parlando. Una notorietà spontanea, nata dal contatto diretto con la gente e alimentata da una presenza costante nella vita del paese.

Un simbolo della quotidianità di Luzzi

Franco Altomare era diventato negli anni un vero e proprio simbolo della quotidianità di Luzzi. La sua presenza nelle strade del centro, i saluti rivolti ai cittadini, il suo modo semplice e immediato di rapportarsi agli altri lo avevano reso una figura familiare per generazioni diverse. In un’epoca in cui molte comunità rischiano di perdere memoria dei propri volti più caratteristici, Cento Lire rappresentava invece uno di quei legami umani che resistono al tempo. Non era soltanto una persona conosciuta: era parte del racconto del paese, della sua vita di tutti i giorni, delle abitudini e delle immagini che restano impresse nella memoria di chi vive un territorio.

Molti lo ricordano mentre attraversava il centro, mentre salutava chi incontrava, mentre si lasciava riconoscere con quella naturalezza che lo aveva reso unico. La sua semplicità non era mai costruita, ma autentica. Ed è proprio questa autenticità ad aver fatto di Franco Altomare una figura cara a tanti, capace di suscitare affetto, simpatia e rispetto.

Una figura amata da intere generazioni

La scomparsa di Franco Altomare “Cento Lire” tocca persone di età diverse, perché la sua figura ha attraversato più generazioni. Gli adulti lo ricordano come presenza storica della vita del paese, mentre i più giovani lo hanno conosciuto anche attraverso racconti, video, contenuti condivisi online e tributi legati all’identità locale. Nel tempo, la figura di Cento Lire aveva infatti superato i confini del semplice folklore paesano. Era diventata una sorta di icona popolare, capace di comparire in contenuti artistici, ricordi collettivi e omaggi dedicati a Luzzi e alla sua comunità. Un segno di quanto la sua immagine fosse entrata nel linguaggio affettivo del territorio.

Il suo ricordo vive proprio in questa dimensione condivisa. Non soltanto nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino, ma anche in quella di chi, pur incontrandolo solo per strada o sentendone parlare, lo associava immediatamente a un frammento dell’identità luzzese. In questo senso, Franco Altomare era diventato molto più di un personaggio conosciuto: era un riferimento umano e popolare.

La memoria collettiva di un paese passa anche dai suoi volti semplici

Ogni comunità custodisce la propria memoria non soltanto attraverso monumenti, eventi o grandi personalità pubbliche, ma anche attraverso i volti semplici che ne hanno accompagnato la vita quotidiana. Cento Lire apparteneva a questa categoria speciale di persone: quelle che, senza ruoli ufficiali, riescono comunque a diventare parte della storia emotiva di un luogo. La sua figura racconta una dimensione profonda della vita di paese, fatta di incontri, soprannomi, abitudini, strade percorse ogni giorno e saluti scambiati con familiarità. In lui molti riconoscevano un pezzo di Luzzi, una presenza che faceva parte dell’ambiente umano del centro e che contribuiva, con la sua spontaneità, a rendere più riconoscibile e autentica la comunità.

La morte di Franco Altomare lascia perciò un senso di mancanza che va oltre il dato anagrafico o la cronaca del momento. Quando scompare una figura così radicata nel vissuto collettivo, a venir meno è anche un pezzo di quotidianità condivisa. Ed è per questo che la notizia ha colpito profondamente il paese.

Il ricordo di “Cento Lire” resterà nella storia di Luzzi

Con la scomparsa di Franco Altomare, Luzzi perde uno dei suoi volti più conosciuti e popolari. Il soprannome “Cento Lire”, nato da una frase entrata nell’immaginario locale, continuerà però a vivere nei racconti dei cittadini, nei ricordi delle famiglie e negli omaggi di chi lo ha conosciuto o anche solo incrociato nella vita di tutti i giorni.

La sua storia dimostra come una persona possa diventare simbolo di una comunità attraverso la semplicità, la presenza e il rapporto diretto con la gente. Non servono titoli, incarichi o clamore per entrare nel cuore di un paese. A volte basta essere se stessi, con autenticità, fino a diventare parte del ricordo comune. Oggi Luzzi piange Franco Altomare, ma nel dolore riaffiora anche il patrimonio di affetto che la sua figura ha saputo generare. Cento Lire resterà nella memoria collettiva come un personaggio unico, un volto familiare, una presenza spontanea e indimenticabile della vita luzzese.