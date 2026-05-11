Lucia Anita Nucera: “continuità e rinnovamento per una Reggio Calabria più giusta”

La candidatura di Lucia Anita Nucera al Consiglio Comunale di Reggio Calabria rappresenta il “desiderio di proseguire un lavoro già avviato, finalizzato a costruire una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili”. Ex Assessore alle Politiche Sociali del Comune, Nucera ha condotto un’azione amministrativa incentrata sulla valorizzazione del welfare cittadino, con particolare attenzione a famiglie, anziani e persone vulnerabili.

“Un impegno costruito sul territorio, accanto alla gente, che ha portato a risultati concreti. Tra i traguardi più rilevanti, il potenziamento dei servizi dedicati alla terza età, che ha visto un investimento significativo attraverso fondi europei come QSFP, PN Metro Plus e PNRR. Grazie a questi finanziamenti, è stato migliorato il servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, permettendo a molti cittadini di vivere con maggiore dignità e autonomia nel proprio ambiente familiare”.

“Abbiamo voluto costruire un’idea diversa di welfare – afferma Lucia Anita Nucera – fatta non solo di assistenza, ma di presenza, ascolto e partecipazione. Il welfare vero si costruisce nelle strade, nei quartieri, guardando negli occhi le persone e ascoltandone i bisogni”. Oltre all’assistenza domiciliare, il settore Politiche Sociali ha lavorato per garantire l’accesso a strutture residenziali per anziani senza una rete familiare e ha promosso nuove soluzioni di supporto sociale, come il progetto di Housing Sociale presso i “Ricoveri Riuniti”. Questo intervento, finanziato dal PNRR, prevede soluzioni abitative protette e moderne per anziani fragili, che necessitano di un’autonomia assistita in un contesto sicuro.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al trasporto sociale e a progetti per l’invecchiamento attivo, che offrono attività culturali, sportive e ricreative, progettate per combattere la solitudine e migliorare il benessere psicofisico delle persone anziane. “Reggio Calabria merita una politica presente, concreta e responsabile – conclude Nucera – una città capace di non lasciare indietro nessuno e di continuare a costruire servizi, opportunità e dignità per tutti”.

Con la sua candidatura, Lucia Anita Nucera intende dare continuità al lavoro già svolto, consolidando i risultati ottenuti e rafforzando una visione politica incentrata sull’ascolto del territorio e sulla tutela dei diritti sociali, per una città che guardi al futuro senza dimenticare le radici della comunità.