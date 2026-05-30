Love Morricone, il Teatro Cilea si emoziona sulle note delle grandi opere del Maestro: le FOTO più belle

Venerdì 29 Maggio, il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha ospitato Love Morricone – Speciale Reggio Calabria, un evento unico che ha coinvolto il pubblico in un percorso musicale tra le colonne sonore più amate di Ennio Morricone. Il concerto ha offerto oltre 80 minuti di musica, con brani tratti da Nuovo Cinema Paradiso, The Mission, C’era una volta il West, La leggenda del pianista sull’oceano e molte altre opere iconiche. La performance ha visto l’esibizione dell’Orchestra d’Archi in residence del Festival e dell’Ensemble Vocale dell’Ente Lirico Siciliano, sotto la direzione del Maestro Francesco Costa, vincitore dell’Oscar della Lirica.

Un’esperienza intima e coinvolgente che ha permesso al pubblico di immergersi nelle emozioni senza tempo delle colonne sonore di Morricone, vivendo la magia della musica in un contesto straordinario.