L’ospedale di Polistena e i progressi degli ultimi anni, il Dottor Nasso rivendica i risultati: “ora siamo a metà classifica” | VIDEO

“Noi negli ultimi anni abbiamo fatto progressi enormi, se lei va a visitare il sito dell’Agenas, la nostra, compresa tra le aziende con 400.000-700.000 assistiti, aveva una posizione assolutamente pessima. Adesso, dopo un rinnovamento che c’è stato anche nel management, siamo riusciti a ottenere risultati assolutamente lusinghieri, che ci fanno onore e che fanno onore a tutto il personale della nostra azienda che si è veramente prodigata in tutti i modi per cercare di raggiungere questi obiettivi”. Ad affermarlo, ai microfoni di Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, è il dottore Francesco Nasso, relativamente ai risultati ottenuti dall’ospedale di Polistena.

“Noi adesso non siamo più ultimi, ma siamo in metà classifica, avendo superato anche aziende molto più blasonate della nostra. Da un punto di vista ospedaliero abbiamo una rete che continua a dare risposte al nostro territorio, qualche volta ci sono degli eccessi, delle esuberanze che possono anche sfociare in episodi poco piacevoli, ma questo poco ci interessa. L’interessante è continuare a lavorare, nel senso di dare risultati, di dare risposte ai nostri cittadini, ai nostri pazienti” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.