Lorenzo Cesa (UDC) a Reggio Calabria, l’Onorevole loda Cannizzaro: “qui il CentroDestra ha indovinato il candidato” | INTERVISTA

Questo pomeriggio la lista Democrazia Cristiana – Unione di Centro ha aperto la sua segreteria politica a Reggio Calabria in vista delle elezioni comunali. Per l’occasione, presente in città l’Onorevole Lorenzo Cesa, che ha parlato alla stampa a margine dell’evento che ha visto protagonista anche il candidato Francesco Cannizzaro. Il Presidente dell’UDC ha elogiato proprio Cannizzaro e la sua scelta. “Occuparsi dei giovani, delle periferie e dei più bisognosi, così si fa la politica. Io credo che a Reggio Calabria il CentroDestra abbia indovinato il candidato: Cannizzaro. L’ho anche spinto per questa decisione. Per un parlamentare seduto a Roma, una scelta del genere è un gesto di grande amore per questa città, che ha bisogno di una svolta e di persone che si occupino dei problemi, al di là degli slogan”.

Entrando più nel dettaglio, Cesa ha ribadito che “l’obiettivo è risolvere i problemi della gente, quello, senza slogan, quelli li buttiamo a mare, tra l’altro il vostro è bellissimo”. Poi ha lanciato un’iniziativa sulla criminalità organizzata ed è intenzionato ad affrontarla in prima persona. Di seguito l’intervista completa e a corredo dell’articolo alcune immagini dell’evento odierno.