L’Onorevole Gianfranco Rotondi a Reggio Calabria: sarà ospite per la presentazione della lista della DC al fianco di Cannizzaro

La Democrazia Cristiana con Rotondi torna nel dibattito politico cittadino con un evento pubblico in programma lunedì 18 maggio 2026, alle ore 16:00, presso l’Auditorium UniReggio di Reggio Calabria. L’iniziativa, organizzata all’interno del progetto della lista Reggio Protagonista, si svolgerà a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro e segnerà la presentazione ufficiale alla città dei candidati della Democrazia Cristiana impegnati nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e delle Circoscrizioni.

Sul palco dell’Auditorium UniReggio saliranno, oltre a Sabrina Martorano e Giuseppe Pinto, anche Domenico Caracciolo, Gaetano Laboccetta, Gianluigi Triolo, Antonino Cuzzola, Maurizio Albanese e Sabrina Sinicropi. Una squadra che punta a riportare al centro della vita amministrativa i valori fondativi della centralità della persona, dell’ascolto e della solidarietà, della concretezza e della sussidiarietà nella vicinanza ai cittadini. Donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco con passione, competenza e senso di responsabilità per contribuire alla costruzione del futuro di una Reggio indicata come città forte, moderna e protagonista.

Ospite d’eccezione dell’appuntamento sarà l’onorevole Gianfranco Rotondi, leader nazionale della Democrazia Cristiana, figura storica della politica italiana e punto di riferimento del rilancio centrista e popolare nel panorama nazionale. Insieme a lui interverranno il tesoriere nazionale della DC Tommaso Marvasi, il presidente provinciale DC Walter Melcore e Simone Veronese, ideatore e anima del progetto politico Reggio Protagonista, che negli ultimi mesi ha aggregato entusiasmo, energie civiche e una nuova visione amministrativa per la città.

Momento centrale dell’iniziativa sarà la partecipazione del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Francesco Cannizzaro, attorno al quale si sta consolidando un ampio fronte politico e civico con l’obiettivo di restituire a Reggio Calabria il ruolo che merita. A moderare i lavori sarà il presidente UniReggio, professor Paolo Ferrara, che accompagnerà il confronto con un taglio dinamico.

L’evento del 18 maggio non sarà soltanto una presentazione di candidature, ma anche un passaggio politico organizzativo per la Democrazia Cristiana in città. Nel corso dell’incontro verrà infatti ufficializzata la nuova direzione cittadina della Democrazia Cristiana, segnando l’avvio di una fase nuova, strutturata e ambiziosa per il partito. Sarà inoltre annunciato un pacchetto di proposte programmatiche concrete, elaborate dalla classe dirigente e dai candidati della Democrazia Cristiana, che saranno formalmente consegnate al candidato sindaco Francesco Cannizzaro come contributo politico e amministrativo alla costruzione del programma di governo della futura amministrazione comunale.

Si tratta, secondo gli organizzatori, di “una scelta chiara, concreta e identitaria: non una presenza simbolica, ma una partecipazione sostanziale, con idee, contenuti e progettualità. La storica presenza della Democrazia Cristiana nella vita politica italiana e reggina torna così ad assumere centralità, con uno spirito rinnovato ma fedele ai valori di una tradizione politica fondata su responsabilità, dialogo, visione e servizio alla comunità”.

L’appuntamento all’Auditorium UniReggio si preannuncia come “uno degli eventi politici più significativi di questa campagna elettorale: un incontro che guarda al futuro di una squadra e al protagonismo della città di Reggio nel panorama nazionale”. La Democrazia Cristiana, viene sottolineato nella nota, “non torna per testimoniare nostalgia, ma per costruire il futuro con candidati credibili, una classe dirigente autorevole e una proposta politica chiara: contribuire a far tornare grande Reggio Calabria“.