Locri, pronta la presentazione del report “Osservatorio economico della Città metropolitana di Reggio Calabria”

Sarà presentato ufficialmente lunedì 11 maggio 2026, alle ore 16:00, a Palazzo Nieddu del Rio a Locri, il report “Osservatorio economico della Città metropolitana di Reggio Calabria”. Lo studio, realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con la collaborazione del Centro studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, analizza le dinamiche dei principali indicatori economici relativi al 2024 e al 2025. L’evento di presentazione, patrocinato dal Comune di Locri, sarà l’occasione per illustrare le dinamiche socio-economiche e strutturali del territorio nel periodo di riferimento. Al centro dell’incontro anche la valorizzazione del ricco patrimonio informativo del Registro delle Imprese e il confronto tra istituzioni e attori locali sulle sfide e sulle opportunità per la crescita economica e sociale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, del Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese e del Presidente di In.Form.A., Azienda speciale della Camera di commercio, Fabio Mammoliti. La relazione illustrativa dello studio sarà affidata a Giacomo Giusti, coordinatore Statistiche e responsabile Sistan del Centro studi G. Tagliacarne. Le conclusioni saranno curate dall’Assessore regionale Giovanni Calabrese e dal Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.