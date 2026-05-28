L’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” promuove la 4ª edizione di “Banchi d’assaggio”: gli studenti presentano le squisitezze del territorio

L’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni annuncia la quarta edizione dell’evento “Banchi d’assaggio”, in programma per il 29 maggio dalle ore 16:30 alle 20:00, iniziativa ormai consolidata che mette in relazione il mondo della formazione scolastica con le eccellenze produttive del territorio calabrese. L’evento, promosso dal dirigente scolastico prof.ssa Enza Loiero e realizzato con la collaborazione dei docenti del corso serale e del corso diurno, rappresenta il momento conclusivo del percorso didattico e progettuale che, nel corso dell’anno scolastico, ha visto studenti e docenti impegnati nella valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali.

Protagoniste assolute della giornata saranno trentanove aziende vitivinicole e agroalimentari provenienti da tutta la Calabria. Accanto ai partner storici delle precedenti edizioni, si uniranno quest’anno nuove realtà produttive, creando un’occasione concreta di incontro e networking tra produttori, studenti, cittadini e ristoratori del territorio.

La formula della manifestazione mette al centro la formazione sul campo: saranno gli stessi studenti dell’istituto a gestire i banchi d’assaggio. Presenteranno i prodotti al pubblico, illustrandone caratteristiche organolettiche, processi produttivi e possibili abbinamenti gastronomici, in un’esperienza che unisce teoria e pratica in un contesto reale e altamente professionalizzante.

A completamento del network territoriale, la manifestazione vanta il patrocinio e il supporto di importanti associazioni di categoria del settore enogastronomico e dell’ospitalità, che arricchiranno il valore formativo dell’iniziativa:

CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani)

FIC (Federazione Italiana Cuochi)

MPI (Movimento pizzaioli italiani)

S.N.P.P. (Sindacato Nazionale Panificatori Pasticceri)

FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori)

APCR (Associazione Provinciale Cuochi Reggini)

ABI Professional (Associazione Bartender Italiani)

AMIRA (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi)

Inoltre, l’edizione di quest’anno si arricchisce della collaborazione con attive realtà del terzo settore e del tessuto culturale locale con cui l’Istituto ha stretto un forte legame, tra cui il ROTARY PARALLELO 38, l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), LE MUSE, Creazioni Ceramiche Artistiche Seminara di Ferrara Enzo, gruppo folk A Funtanedda.

“Banchi d’assaggio” si conferma così un appuntamento di riferimento, capace di rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, promuovendo le eccellenze calabresi attraverso il protagonismo diretto degli studenti. L’appuntamento è fissato per il 29 maggio presso i locali dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni.