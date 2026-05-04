Lions Club Polistena, Salvatore Canzio al Salone Internazionale del Libro con “Ex-pat: straniero due volte”

Salvatore Canzio al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 con "Ex-pat: straniero due volte", libro protagonista del progetto MUSA. Il plauso del Lions Club Polistena "Brutium"

Salvatore Canzio

La partecipazione del Lion Salvatore Canzio al Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta molto più di una semplice presenza editoriale: è un motivo autentico di orgoglio per tutta la nostra comunità. In un contesto così prestigioso, tra le più importanti vetrine culturali d’Italia e d’Europa, vedere un nostro concittadino portare la propria voce, la propria storia e la propria sensibilità significa riconoscere il valore dei talenti che nascono e crescono nei nostri territori. Talenti spesso silenziosi, ma profondi, capaci di trasformare esperienze personali in patrimonio collettivo“. È quanto dichiarato dal Presidente Lions Club Polistena “Brutium” Cesare Laruffa attraverso una nota stampa.

“‘Ex-pat: straniero due volte’ non è soltanto un libro: è un racconto che parla a tanti, soprattutto ai giovani, a chi guarda oltre i confini, a chi cerca il proprio posto nel mondo senza mai dimenticare le proprie radici. È una testimonianza viva di come il coraggio di partire, di mettersi in gioco e di affrontare l’ignoto possa diventare crescita, consapevolezza e identità. – afferma Laruffa – La presenza dell’opera all’interno del progetto MUSA e sugli spazi espositivi del Salone rafforza ulteriormente questo percorso, offrendo visibilità a una narrazione autentica che merita di essere ascoltata e condivisa.

Guardiamo con orgoglio a questo traguardo, perché racconta una comunità che, pur nelle sue dimensioni, è capace di esprimere energie culturali di valore. Sostenere e valorizzare i giovani talenti significa investire nel futuro, costruire ponti tra esperienze diverse e alimentare quella cultura dell’impegno e della crescita che da sempre guida la nostra azione.

A Salvatore Canzio va il nostro più sincero augurio: che questo percorso possa essere solo l’inizio di un cammino ancora più ampio, capace di portare lontano non solo il suo nome, ma anche quello della nostra terra“.

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