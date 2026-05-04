Lions Club Polistena, Salvatore Canzio al Salone Internazionale del Libro con “Ex-pat: straniero due volte”

“La partecipazione del Lion Salvatore Canzio al Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta molto più di una semplice presenza editoriale: è un motivo autentico di orgoglio per tutta la nostra comunità. In un contesto così prestigioso, tra le più importanti vetrine culturali d’Italia e d’Europa, vedere un nostro concittadino portare la propria voce, la propria storia e la propria sensibilità significa riconoscere il valore dei talenti che nascono e crescono nei nostri territori. Talenti spesso silenziosi, ma profondi, capaci di trasformare esperienze personali in patrimonio collettivo“. È quanto dichiarato dal Presidente Lions Club Polistena “Brutium” Cesare Laruffa attraverso una nota stampa.

“‘Ex-pat: straniero due volte’ non è soltanto un libro: è un racconto che parla a tanti, soprattutto ai giovani, a chi guarda oltre i confini, a chi cerca il proprio posto nel mondo senza mai dimenticare le proprie radici. È una testimonianza viva di come il coraggio di partire, di mettersi in gioco e di affrontare l’ignoto possa diventare crescita, consapevolezza e identità. – afferma Laruffa – La presenza dell’opera all’interno del progetto MUSA e sugli spazi espositivi del Salone rafforza ulteriormente questo percorso, offrendo visibilità a una narrazione autentica che merita di essere ascoltata e condivisa.

Guardiamo con orgoglio a questo traguardo, perché racconta una comunità che, pur nelle sue dimensioni, è capace di esprimere energie culturali di valore. Sostenere e valorizzare i giovani talenti significa investire nel futuro, costruire ponti tra esperienze diverse e alimentare quella cultura dell’impegno e della crescita che da sempre guida la nostra azione.

A Salvatore Canzio va il nostro più sincero augurio: che questo percorso possa essere solo l’inizio di un cammino ancora più ampio, capace di portare lontano non solo il suo nome, ma anche quello della nostra terra“.