L’intelligenza artificiale che prevede il rischio hantavirus

Immaginate di poter prevedere dove una malattia letale colpirà prima ancora che compaia il primo caso. Sembra fantascienza, eppure è realtà. Un team di ricercatori dell’Università della Calabria ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che fa esattamente questo: prevede il rischio di hantavirus con accuratezza del 92%, permettendo alle autorità sanitarie di agire in anticipo anziché correre dietro all’emergenza.

La ricerca, condotta presso il Decisions LAB dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresenta un cambio di paradigma nella sorveglianza epidemiologica. Non più reazione, ma prevenzione anticipatoria. Non più improvvisazione, ma predizione scientifica.

Che cos’è l’hantavirus?

L’hantavirus è una minaccia poco conosciuta al grande pubblico, ma estremamente pericolosa. Questo virus letale, trasmesso dai roditori (soprattutto dai topi selvatici nord-americani), causa una malattia respiratoria grave con mortalità che raggiunge il 50% nei casi più severi. Nelle Americhe, dove il virus è endemico, si registrano decine di casi ogni anno, spesso con esito fatale.

Il problema cruciale: non esiste cura specifica. Una volta infetti, il paziente può solo ricevere supporto sintomatico sperando che il suo corpo sconfigga il virus. Ecco perché la prevenzione è fondamentale. Ed ecco perché il sistema sviluppato è rivoluzionario: permette di identificare i luoghi ad alto rischio PRIMA che le persone si infettino.

Il problema tradizionale

Fino a oggi, la sorveglianza epidemiologica dell’hantavirus era totalmente reattiva. Ecco come funzionava: una persona si ammala, viene ricoverata in ospedale, i medici diagnosticano l’hantavirus, e solo allora gli epidemiologi avviano un’indagine per scoprire dove si è infettato. Tutto questo mentre la persona è già malata.

Questo approccio ha almeno tre grandi limiti: primo, è lento; secondo, non previene nuove infezioni; terzo, non cattura tutti i casi. I ricercatori hanno deciso di capovolgere il problema. Anziché aspettare i casi clinici, perché non utilizzare dati ambientali, ecologici e socioeconomici per prevedere dove il virus prospera?

La soluzione: Machine Learning Ensemble

La soluzione è elegante nella sua complessità. Il team di ricerca ha raccolto 689 casi confermati di hantavirus dagli ultimi 30 anni in tre stati americani (California, Colorado, New Mexico). Per ogni caso, hanno associato dati su fattori ambientali, ecologici e socioeconomici.

Poi hanno insegnato a quattro diversi algoritmi di machine learning a riconoscere i pattern: Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine, e Regressione logistica. Anziché fidarsi di uno solo, gli scienziati hanno fatto votare tutti e quattro. Con un risultato sorprendente: 92% di accuratezza nel riconoscere i veri siti ad alto rischio.

I fattori predittivi che contano

Sorpresa numero uno: la pioggia è il fattore più importante. Più pioggia significa più vegetazione, più cibo per i roditori, più contatti umani. Il sistema ha scoperto una “soglia magica”: sopra certi livelli di precipitazione, il rischio schizza alle stelle.

Sorpresa numero due: i fattori socioeconomici contano enormemente. Le case vecchie, male isolate, in aree povere hanno rischio altissimo. Non è una questione di genetica: è che le persone povere vivono spesso in abitazioni dove i roditori entrano facilmente.

Queste scoperte non sono solo numeri: hanno implicazioni etiche e di salute pubblica immediate.

Quando l’IA spiega se stessa

Molti sistemi di AI sono “scatole nere“: predicono, ma non spiegano il perché. I ricercatori hanno integrato una tecnica chiamata SHAP (SHapley Additive exPlanations), derivata dalla teoria dei giochi, che letteralmente spiega il contributo di ogni singolo fattore alla predizione.

In pratica: non solo il sistema dice “questo luogo è a rischio alto“, ma spiega anche il perché con percentuali precise. Questo permette ai responsabili della sanità pubblica di capire ESATTAMENTE come intervenire.

Applicazioni pratiche nel mondo reale

Come si usa nella pratica? Immaginate il direttore sanitario di una contea dove potrebbero diffondersi virus. Anziché aspettare i casi, accede a una dashboard che gli mostra le mappe di rischio aggiornate. Il tutto PRIMA che la gente si ammali. Non è prevenzione teoretica: è prevenzione pratica, basata su dati, personalizzata sulla geografia.

Cambiamento climatico e il futuro

I cambiamenti climatici stanno alterando radicalmente i pattern di pioggia e temperatura in Nord America. Le aree che oggi sono relativamente sicure potrebbero diventare hotspot virali tra 10 anni. Il sistema potrebbe prevedere non solo dove il virus è pericoloso oggi, ma anche dove lo diventerà nel futuro. È una sfida affascinante: usare la matematica per costruire un futuro più sicuro.

Verso il futuro

L’intelligenza artificiale, quando usata bene da menti brillanti, può essere uno strumento di prevenzione, di protezione, di equity nella salute pubblica. Può dare potere agli epidemiologi di fare prevenzione vera, non gestione della crisi.

E la bella notizia? Non serve andare chissà dove per trovare innovazione di questo livello. Un’università calabrese sta producendo ricerca di calibro internazionale che sta cambiando come pensiamo alla sorveglianza epidemiologica globale. Se il mondo intero sta guardando verso California e Boston per innovazione in AI, forse è il momento di guardare anche verso sud, verso la Calabria, dove menti brillanti stanno risolvendo problemi di salute globale.

L’AUTORE DELLA RICERCA

Il Prof. Massimiliano Ferrara è un matematico ed economista computazionale di fama internazionale, specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale a problemi complessi di salute pubblica e economia. Attualmente ricopre il ruolo di Professore Ordinario di Economia Matematica presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove dirige il Decisions LAB, un laboratorio di ricerca dedicato alla modellazione matematica e decisionale avanzata.

La sua carriera accademica è stata segnata da un impegno costante verso l’innovazione metodologica e l’applicazione pratica della ricerca scientifica. Non è uno scienziato dei dati che gioca con numeri astratti; è un ricercatore che ha scelto di dedicare le sue competenze matematiche a problemi reali di salute globale, cambiamento climatico e equity sanitaria. Questa filosofia lo distingue in un panorama accademico internazionale dove il divario tra teoria e pratica rimane spesso incolmabile.

Nel corso della sua carriera, Ferrara ha sviluppato un’ampia gamma di competenze che spaziano dalla geometria differenziale alle equazioni alle derivate parziali, dall’economia computazionale al machine learning, dalle analisi dei giochi cooperativi alle tecniche di explainable artificial intelligence. Questa versatilità intellettuale gli ha permesso di affrontare problemi interdisciplinari che richiedono sia rigore matematico che sensibilità alle implicazioni reali della ricerca.

La ricerca sull’hantavirus rappresenta un punto culminante di questo approccio: l’integrazione di metodi matematici sofisticati (ensemble learning, SHAP values derivati dalla teoria dei giochi, validazione Bayesiana) con dati epidemiologici reali per creare un sistema che non solo predice, ma spiega e capacita i decision-maker sanitari. Non è un esercizio accademico astratto, ma uno strumento potenzialmente salvavita.

Ferrara è affiliato a diverse istituzioni di prestigio internazionale, tra cui ICRIOS dell’Università Bocconi, dove lavora come research affiliate. È editor della rinomata rivista “Annals of Operations Research” pubblicata da Springer Nature, dove ha giocato un ruolo cruciale nel posizionamento della rivista come riferimento per ricerca interdisciplinare di qualità.

Il suo impatto accademico è attestato dall’inclusione nella classifica Stanford/Elsevier del World’s Top 2% Scientists, un riconoscimento che posiziona il suo lavoro tra i più citati e influenti a livello globale. Ma oltre alle metriche, quello che caratterizza davvero la ricerca di Ferrara è l’onestà intellettuale: ammette chiaramente i limiti della sua ricerca, sa dove migliorare, ed è disposto a sottoporsi al giudizio dei pari più severi.

La sua visione della ricerca è profondamente umanistica. Crede che la matematica e l’informatica debbano servire l’umanità, non dominare o confondere. Per questo insiste sulla explainability, sulla trasparenza, sulla capacità di tradurre risultati tecnici complessi in linguaggio comprensibile per i decision-maker e il pubblico. Nel mondo dove troppa ricerca rimane confinata nelle torri d’avorio accademiche, Ferrara rappresenta un’eccezione preziosa.

Oltre alla ricerca, è un mentore appassionato per i giovani ricercatori che lavorano nel suo laboratorio. Crede profondamente nella next generation di scienziati e nel potere della ricerca collaborativa. Guida il suo team verso una visione condivisa: la ricerca deve essere rilevante, etica, e dedicata al progresso umano.

In un’epoca dove l’intelligenza artificiale spesso è presentata come minaccia o panacea, Ferrara rappresenta una posizione equilibrata e sofisticata: l’IA è uno strumento potente che, usato responsabilmente e con rigore scientifico, può affrontare sfide globali. La sua ricerca sull’hantavirus ne è la dimostrazione concreta.

Massimiliano Ferrara incarna ciò che la ricerca dovrebbe essere: rigorosa, creativa, consapevole delle sue limitazioni, e profondamente dedicata al miglioramento della vita umana. In una Calabria che spesso viene stereotipata e marginalizzata, rappresenta il volto luminoso dell’innovazione scientifica italiana che sa guardare al mondo intero con ambizione e competenza.