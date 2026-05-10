L’innovazione tecnologica dell’ITS Cadmo Academy conquista il Career Day di Catanzaro

Il futuro dell’occupazione giovanile in Calabria passa attraverso l’alta formazione tecnica e l’innovazione tecnologica più spinta. Questo è il messaggio emerso con forza durante l’ultimo Career Day, l’importante evento promosso da Unindustria Calabria presso il Centro Fieristico G. Colosimo di Catanzaro. In questo contesto di grande fermento, la presenza dell’ITS Cadmo Academy ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche di un mercato del lavoro che richiede profili sempre più specializzati. La fondazione ha partecipato attivamente alla manifestazione, animando il workshop dal titolo ITS: la strada breve per il lavoro di qualità, un momento di confronto strategico che ha messo in luce come il percorso formativo professionalizzante rappresenti oggi una corsia preferenziale per l’ingresso diretto nelle imprese del territorio e nazionali.

La visione strategica del presidente Pasqualino Serra per una formazione di qualità

Nel corso del workshop, il presidente dell’ITS Cadmo Academy, il professor Pasqualino Serra, ha delineato con chiarezza la missione dell’istituto, focalizzandosi sulla necessità di colmare il divario tra la domanda delle imprese e l’offerta formativa. Secondo il presidente, la chiave del successo risiede nella capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici globali. Nel suo intervento, il prof. Pasqualino Serra ha sottolineato testualmente: “Bisogna formare giovani con competenze adeguate ad un mercato del lavoro in continua evoluzione. L’obiettivo dell’ITS Cadmo Academy è proprio questo, ma anche quello di fornire agli stessi giovani la concreta opportunità di trovare un lavoro, come attestato dalla percentuale molto alta degli studenti che ottengono un’occupazione nel momento in cui concludono i percorsi formativi. Per ottenere questi risultati, inoltre, è necessario – ha concluso il presidente Serra – operare in sinergia, come stiamo facendo, con le aziende, con Unindustria Calabria, presieduta da Aldo Ferrara, e con i diversi attori istituzionali (MIM, Regione, Scuole, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Unioncamere)”.

Tecnologia e interazione con l’Avatar Angy al box dell’ITS Cadmo Academy

L’attenzione dei visitatori e dei professionisti presenti al Centro Fieristico di Catanzaro è stata catalizzata dalle attività pratiche sviluppate da studenti e docenti presso il box riservato all’ITS Cadmo Academy. Attraverso l’impiego di una strumentazione tecnologicamente molto avanzata, sono state effettuate dimostrazioni pratiche che hanno abbracciato ambiti cruciali per l’economia moderna come la cyber security, i sistemi di intelligenza artificiale, l’utilizzo del braccio robotico e dei droni. Uno dei momenti più suggestivi dell’evento è stato il dialogo con l’Avatar Angy, un sistema sofisticato che ha interagito non solo con i numerosi studenti accorsi per orientarsi nel mondo del lavoro, ma anche con i massimi rappresentanti delle istituzioni. Tra questi, ha destato particolare interesse il confronto tra l’intelligenza artificiale e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a testimonianza di quanto le istituzioni regionali stiano guardando con attenzione alle nuove frontiere del digitale.

Il sostegno delle istituzioni e il riconoscimento del mondo accademico

Il lavoro svolto dall’ITS Cadmo Academy ha ricevuto consensi unanimi da parte di una platea istituzionale e accademica di altissimo profilo. Oltre al presidente Roberto Occhiuto, hanno espresso vivo apprezzamento per i risultati raggiunti dalla fondazione l’europarlamentare Giusy Princi, il sottosegretario Wanda Ferro e i rettori delle principali università calabresi, Gianluigi Greco dell’Unical e Giovanni Cuda dell’UMG Catanzaro. La validità del modello educativo dell’ITS ha attirato l’interesse di figure chiave del settore educativo e amministrativo, tra cui Guido Minnella, direttore generale del MIM, e Guido Torrielli, presidente della Rete Fondazioni ITS Italia. La sfilata di autorità che hanno reso omaggio all’impegno della Cadmo Academy è proseguita con l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il prorettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Massimo Lauria, il direttore dell’USR Calabria Loredana Giannicola e l’ispettrice della sperimentazione 4+2 Lina Zaccaria, a conferma della solidità della rete di collaborazione che sostiene l’accademia.

Le sedi sul territorio e i percorsi formativi per i professionisti del futuro

L’efficacia dell’azione formativa dell’ITS Cadmo Academy si riflette nella capillarità della sua presenza sul territorio calabrese e nella specificità dei suoi corsi. Le apparecchiature informatiche e i dispositivi tecnologici all’avanguardia mostrati a Catanzaro sono regolarmente impiegati nelle sedi autonome di Lamezia Terme, Soverato e Castrolibero. In queste strutture sono attualmente operativi i percorsi finalizzati al rilascio del Diploma di 5^ livello europeo, titoli di studio che garantiscono un’altissima specializzazione in settori strategici. I giovani corsisti si preparano a diventare figure professionali come il Software Developer, il Data Analyst e AI Specialist, il Digital Media Manager, il Digital & Energy Process Specialist e il Cyber Security Expert. Questi profili rappresentano le risposte concrete alle esigenze delle imprese che cercano talenti pronti a governare la trasformazione digitale, assicurando ai diplomati dell’Academy un inserimento lavorativo rapido e di qualità superiore.