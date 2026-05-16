L’inferno dell’A18 Messina-Catania: voragini, giunti-killer e viaggiatori in trappola nell’autostrada della vergogna | FOTO

Viaggiare sulla tratta orientale della Sicilia è ormai diventato un terno al lotto dove la posta in gioco è la sicurezza della propria vita. Le condizioni disastrose della A18 Messina-Catania hanno ormai superato il livello di guardia, trasformando un’arteria fondamentale in una pista da demolizione. Non si parla più di semplici asfalti usurati o di piccoli avvallamenti, che in modo atavico hanno sempre condizionato questa strada. Adesso la situazione è drammatica, e dopo il forte maltempo di quest’inverno che ha colpito in modo particolarmente intenso l’area, ci troviamo a primavera inoltrata, all’inizio della stagione turistiche, con una situazione insostenibile in un’autostrada costellata da clamorose buche e vere e proprie voragini in entrambe le carreggiate che si aprono improvvisamente davanti agli automobilisti lungo tutto il tragitto.

A rendere lo scenario ancora più inquietante è lo stato dei viadotti, dove si registrano giunti allargati e pericolosissimi che sporgono come lame d’acciaio pronte a squarciare gli pneumatici. Il risultato di questa totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria è un bollettino di guerra quotidiano, caratterizzato da gravissimi danni alle autovetture, sospensioni distrutte, cerchioni deformati e traiettorie bruscamente deviate nel tentativo disperato di evitare gli ostacoli, con tanti incidenti.

L’odissea del fine settimana e il dramma dei turisti appiedati

La situazione climatica ed economica della nostra regione si riflette pesantemente sui flussi di traffico, ma la gestione della viabilità è al collasso. Proprio in questo weekend si sta consumando l’ennesimo dramma collettivo, con una frequenza che ha dell’incredibile. Parliamo di decine e decine di auto al giorno che si trovano costrette a fermarsi in corsia di emergenza, quando presente, o in posizioni di estremo pericolo. Il passaggio ravvicinato sulle deformazioni della carreggiata lascia quotidianamente numerose automobili con le ruote a terra, trasformando il viaggio in un incubo che richiede l’intervento massiccio del soccorso stradale sulla A18. Questa odissea colpisce indistintamente i pendolari locali e, soprattutto, i moltissimi turisti e viaggiatori che hanno scelto la nostra terra per le vacanze. Il disagio diventa poi una trappola senza via d’uscita quando l’imprevisto si verifica di domenica, giorno in cui trovare dei gommisti chiusi rende impossibile la sostituzione rapida dello pneumatico, costringendo intere famiglie a spendere cifre astronomiche tra carri attrezzi e pernottamenti forzati.

Il paradosso del pedaggio e il fallimento gestionale del CAS

Ciò che trasforma questa emergenza in una follia intollerabile è la natura stessa dell’infrastruttura. Parliamo infatti di un’autostrada a pagamento, dove l’utente versa regolarmente il proprio denaro ai caselli con la legittima aspettativa di ricevere in cambio un servizio efficiente e sicuro. Al contrario, il pedaggio della A18 si configura come una vera e propria tassa sul rischio. L’ente gestore, il CAS Consorzio Autostrade Siciliane, si dimostra clamorosamente incapace di garantire le condizioni minime di sicurezza per l’incolumità pubblica. Questa amministrazione fallimentare costringe i conducenti a una inaccettabile gimkana quotidiana nel 2026 in Sicilia, un’era in cui la mobilità dovrebbe essere smart, sostenibile e soprattutto sicura. Trovarsi a dover schivare crateri a cento chilometri all’ora, pagando persino per il privilegio di farlo, descrive una realtà strutturale che purtroppo appare degna del terzo mondo e che non trova alcuna giustificazione tecnica o economica accettabile.

Un danno d’immagine incalcolabile per Taormina e l’intera Sicilia

La valenza strategica di questa autostrada rende il quadro politico e gestionale ancora più imperdonabile. La A18 non è una via secondaria di campagna, ma la spina dorsale che collega due città metropolitane imponenti, movimentando merci e milioni di persone ogni anno. Questo asfalto sventrato conduce direttamente verso le zone turistiche più rinomate del pianeta, prima fra tutte la perla dello Ionio, Taormina, capace di attrarre decine di migliaia di presenze internazionali quotidiane. Offrire una simile devastazione strutturale a chi arriva da ogni parte del mondo rappresenta il peggior biglietto da visita per il Sud Italia. Questo scandalo a cielo aperto non fa altro che alimentare e purtroppo confermare i luoghi comuni sull’efficienza della Sicilia, dimostrando che in questo caso i pregiudizi sull’arretratezza amministrativa e infrastrutturale non sono affatto stereotipi, ma la cruda e amara realtà dei fatti. Chi ha il dovere istituzionale e morale di intervenire non può più nascondersi dietro rimpalli di competenze: la pazienza dei siciliani e dei visitatori si è definitivamente azzerata sopra queste voragini.