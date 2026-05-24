Lillo Valvieri ha votato a Messina: il candidato sindaco si è recato alle urne pochi minuti fa

Lillo Valvieri, candidato sindaco di Messina e noto parrucchiere, ha votato qualche minuto fa. La notizia arriva nel pieno della giornata elettorale messinese, mentre l’attenzione dei cittadini resta concentrata sull’affluenza ai seggi e sulla partecipazione dei candidati alla consultazione. Il suo passaggio alle urne si aggiunge alla cronaca delle ore decisive per la città, chiamata a scegliere la propria guida amministrativa.

Pur trattandosi di un atto ordinario previsto dalla procedura democratica, il voto di chi corre per la carica di sindaco assume un valore pubblico e simbolico, perché accompagna lo svolgimento della consultazione.