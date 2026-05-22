L’IC “Jerace-Brogna” fa incetta di premi al Concorso Nazionale “Giuseppe Grassi”

L’Istituto Comprensivo “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna” fa incetta di premi e riconoscimenti. Ben due le occasioni in cui gli allievi del corso musicale hanno potuto mettere in mostra il loro talento, posizionandosi ai primi posti delle graduatorie nei concorsi a cui hanno preso parte. Lo scorso 15 maggio, infatti, l’I.C. polistenese ha preso parte alla quinta edizione del Concorso Nazionale “Giuseppe Grassi” a Palmi, una kermesse a cui hanno partecipato numerosi istituti ad indirizzo musicale del territorio calabrese e non solo. Sono stati Rita D’Agostino e Nicolò Valenzise ad aggiudicarsi il primo premio, nelle categorie pianoforte e batteria. Ma non solo, perché anche l’Orchestra dell’istituto si è piazzata sul gradino più alto del podio, così come l’Orchestra di flauti dolci. Anche queste due formazioni hanno ottenuto il primo premio, ottenendo il massimo dei voti (100/100).

Ulteriori premi anche per le Ensemble di percussioni che si sono piazzate al primo posto nelle tre categorie di concorso. Il 21 maggio, ancora, è stata la città di Acri a fare da teatro al trionfo dei ragazzi dell’Orchestra dell’istituto, unica formazione del genere ad ottenere il massimo dei voti (anche in questo caso 100/100) alla decima edizione del concorso nazionale “Le Note in Chiave”, riservato alle scuole secondarie di primo grado ed ai licei musicali.

“I premi conquistati dai nostri ragazzi – commenta il dirigente scolastico Maria Tigani – rappresentano il giusto coronamento all’intenso lavoro che, quotidianamente, svolgono insieme ai loro docenti di riferimento. In una scuola in cui puntiamo a rendere protagonisti i nostri ragazzi attraverso la musica e non solo, i riconoscimenti ottenuti sono per me, per l’intero istituto e per le famiglie un motivo d’orgoglio e allo stesso tempo uno stimolo per fare di più e meglio. Ovviamente è doveroso riconoscere ed elogiare il lavoro dei docenti di strumento, che con la loro passione e la loro dedizione hanno fatto sì che i ragazzi raggiungessero questi prestigiosi traguardi. L’auspicio è che si possa proseguire su questa scia, puntando, sempre e comunque, a mettere al centro di ogni azione i nostri ragazzi, le loro passioni ed il loro impegno, per raggiungere traguardi sempre maggiori“.