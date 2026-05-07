Liberty Lines: “assoluzione dei nostri Comandanti confermata, la sicurezza è sempre stata la priorità”

A seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza n. 41/2026 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Liberty Lines ribadisce la piena fondatezza dell’assoluzione dei propri Comandanti, già pronunciata il 25 marzo 2026 con la formula “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni chiariscono inequivocabilmente l’assenza di elementi idonei a sostenere una responsabilità penale, evidenziando come le ipotesi accusatorie, avanzate nell’ottobre 2023 da alcuni residenti di Stromboli, fossero fondate su mere congetture, prive di qualsiasi riscontro oggettivo.

Il Giudice ha infatti escluso che le decisioni di annullare alcune corse possano essere state influenzate da ragioni economiche o da finalità diverse da quelle di sicurezza, sottolineando che tali ricostruzioni non sono state supportate da alcun elemento probatorio concreto. È stato inoltre ribadito un principio centrale: la valutazione delle condizioni meteomarine e la decisione di effettuare o meno la navigazione competono in via esclusiva al Comandante del mezzo, quale responsabile della sicurezza dell’imbarcazione e dei passeggeri.

Le motivazioni evidenziano come tale discrezionalità tecnica non possa essere messa in discussione sulla base di comparazioni astratte o successive tra viaggi effettuati in condizioni diverse, in assenza di evidenze oggettive di condotte irrazionali o falsità nelle annotazioni di bordo. Le indagini, inoltre, non hanno rilevato alcuna forma di condizionamento da parte della compagnia sulle decisioni dei Comandanti, confermando che le scelte operative sono state assunte di volta in volta, nel pieno rispetto delle effettive condizioni di navigazione.

Alla luce di tali elementi, Liberty Lines esprime soddisfazione per una decisione che riconosce, in modo chiaro e definitivo, la professionalità, l’autonomia decisionale e il senso di responsabilità dei propri Comandanti, i quali hanno sempre operato con l’obiettivo prioritario della tutela della sicurezza dei passeggeri. Liberty Lines è pienamente consapevole del valore essenziale dei collegamenti marittimi per le comunità isolane e per tutti i passeggeri che viaggiano per lavoro, studio, salute, motivi familiari o turismo.

Ogni sospensione o variazione del servizio può comportare disagi rilevanti: proprio per questo l’azienda è costantemente impegnata a garantire la massima regolarità possibile dei collegamenti. Al contempo, la sicurezza delle persone trasportate, degli equipaggi e delle unità navali rappresenta un principio non negoziabile: nessuna esigenza operativa può prevalere sulla tutela dell’incolumità dei passeggeri.

Nel rinnovare la propria vicinanza ai Comandanti coinvolti, che hanno affrontato un lungo e complesso iter giudiziario, Liberty Lines conferma il proprio impegno a svolgere il servizio con responsabilità, trasparenza e attenzione verso le comunità servite, rafforzando costantemente le attività di monitoraggio, comunicazione e assistenza ai passeggeri in caso di condizioni meteo-marine avverse o di modifiche alla programmazione delle corse.