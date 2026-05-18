L’ex Ministro Rotondi (DC) a Reggio Calabria: tutto pronto per l’evento di pomeriggio

Oggi, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 16:00, presso l’Auditorium UniReggio di Reggio Calabria, si terrà un evento pubblico della lista Reggio Protagonista, che segna il ritorno autorevole della Democrazia Cristiana con Rotondi nel dibattito politico cittadino a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. All’iniziativa prenderanno parte anche il tesoriere nazionale della DC Tommaso Marvasi, il presidente provinciale DC Walter Melcore e Simone Veronese, ideatore del progetto politico “Reggio Protagonista”.

Momento centrale dell’incontro sarà naturalmente la partecipazione del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Francesco Cannizzaro, attorno al quale si sta consolidando un “ampio fronte politico e civico animato dalla volontà di restituire a Reggio Calabria il ruolo che merita”. I lavori saranno moderati dal Presidente UniReggio, prof. Paolo Ferrara, che guiderà il dibattito e gli interventi dei partecipanti.