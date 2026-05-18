L’ex Ministro Rotondi a StrettoWeb: “Cannizzaro? Perdiamo un collega stimato in Parlamento, ma per Reggio facciamo questo sacrificio”

L’onorevole Gianfranco Rotondi, leader nazionale della Democrazia Cristiana, figura storica della politica italiana, già Ministro col Governo Berlusconi e punto di riferimento del rilancio centrista, è presente oggi a Reggio Calabria, ospite dell’evento con Reggio Protagonista a supporto del candidato Sindaco del CentroDestra Francesco Cannizzaro. Intercettato dai microfoni di StrettoWeb a margine dell’incontro, Rotondi ha dichiarato: “la Democrazia Cristiana è presente nella lista Reggio Protagonista e propone al Sindaco, che già chiamiamo Sindaco, con l’ottimismo della volontà, Cannizzaro, sette punti di programma. Io sono venuto ad ascoltare ovviamente dai candidati questi punti programmatici, a salutare Cannizzaro che è un collega stimato”.

Poi l’elogio a Cannizzaro: “il centrodestra perde tanto, perché il contributo di Cannizzaro alla vita parlamentare è quotidiano, è intenso e quindi facciamo anche noi un sacrificio per Reggio Calabria, ci sarà ripagato sicuramente dai cambiamenti che la città riceverà da una conduzione amministrativa che sarà sicuramente improntata alle qualità operative che Cannizzaro ha già dimostrato sul piano nazionale”.

“Perché votare Reggio Protagonista, il CentroDestra e Cannizzaro? Perché dice cose concrete per la città, perché è la coalizione del fare, mentre il centrosinistra è la coalizione del no, no allo stretto, no al nucleare, no a tutto quello che può cambiare l’Italia e noi siamo convinti invece che occorra, come diceva Berlusconi, una cultura del fare e Cannizzaro ha dimostrato di possederla e quindi è la figura giusta per cambiare Reggio Calabria”.

I 7 punti programmatici della lista

Questi i 7 punti programmatici: