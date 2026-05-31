L’esperienza di Dakhla e il futuro gemellaggio tra Vibo Valentia e la città marocchina

Grande interesse ha suscitato la puntata della trasmissione “Spazio Protetto” di Radio Onda Verde, condotta dal Comm. Nicolino La Gamba, dedicata alla presentazione del libro “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria – dal Marocco alla Calabria una storia di relazioni e responsabilità” dell’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria. Alla trasmissione hanno partecipato il Sindaco di Vibo Valentia Vincenzo Romeo, l’ex Sindaca Maria Limardo e il giornalista Gianluca Prestia, protagonisti insieme a Nicolino La Gamba e allo stesso Naccari dell’esperienza istituzionale vissuta a Dakhla, nel Regno del Marocco, che ha portato alla sottoscrizione del gemellaggio tra le due città.

Durante l’incontro sono stati ripercorsi i momenti più significativi della missione in Marocco, le visite istituzionali e gli incontri che hanno avviato una collaborazione destinata a produrre effetti concreti per il territorio vibonese. Particolare attenzione è stata dedicata al grande progetto del Porto Atlantico di Dakhla, destinato a diventare uno dei principali hub logistici e commerciali dell’Africa occidentale, simbolo della visione strategica del Regno del Marocco per lo sviluppo delle regioni meridionali e per i collegamenti con l’Africa subsahariana.

Nel suo intervento, il Sindaco Vincenzo Romeo ha richiamato l’attenzione sulle potenzialità del porto di Vibo Valentia, evidenziando come lo scalo debba perseguire una vocazione complementare e non concorrente rispetto al porto di Gioia Tauro. Secondo Romeo, il futuro del porto vibonese passa attraverso il potenziamento della funzione turistica e passeggeri, con collegamenti verso le Isole Eolie e lo sviluppo dell’economia del mare, della nautica e del turismo costiero.

L’ex Sindaco Maria Limardo ha ricordato il percorso che ha portato alla firma del gemellaggio con Dakhla, sottolineando l’importanza delle relazioni internazionali come strumento di crescita per le comunità locali. Gianluca Prestia e Nicolino La Gamba hanno condiviso le testimonianze e le emozioni vissute durante il viaggio in Marocco, evidenziando la straordinaria accoglienza ricevuta e la volontà di collaborazione delle istituzioni marocchine.

L’Avv. Domenico Naccari ha sottolineato la necessità di rendere sempre più operativo il gemellaggio tra Vibo Valentia e Dakhla, favorendo scambi culturali, economici, turistici, sportivi e formativi capaci di produrre risultati concreti per i cittadini dei due territori. Ampio spazio è stato dedicato anche alla comunità marocchina presente a Vibo Valentia, realtà integrata nel tessuto sociale cittadino e considerata un prezioso ponte umano tra Calabria e Marocco, elemento chiave per dare concretezza e continuità al gemellaggio.

Particolarmente apprezzata è stata la disponibilità del Sindaco Vincenzo Romeo a proseguire il percorso avviato negli anni precedenti e ad ospitare a Vibo Valentia la seconda edizione di “Ponti del Sud – I Consoli Onorari per un Mediterraneo delle Relazioni e della Pace”, iniziativa che riunisce rappresentanti diplomatici, istituzioni e protagonisti del dialogo mediterraneo. L’incontro ha confermato la volontà condivisa di trasformare il gemellaggio tra Vibo Valentia e Dakhla in uno strumento concreto di cooperazione e sviluppo, capace di valorizzare la posizione strategica della Calabria nel Mediterraneo e di costruire nuove opportunità per il territorio attraverso il dialogo tra popoli, culture e istituzioni.