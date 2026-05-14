“Legge speciale per Messina”: sabato la presentazione pubblica con Antonella Russo, Antonio Nicita e Daniela Rupo

Un progetto di rilancio strategico per la città, capace di rimettere Messina al centro delle politiche di sviluppo del Mediterraneo. È questo il tema dell’incontro pubblico promosso da Antonella Russo, candidata sindaca di Messina per il centrosinistra, in programma sabato 16 maggio alle ore 10 al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. L’iniziativa, dal titolo “Legge speciale per Messina – Rilancio e sviluppo: Messina porta del Mediterraneo”, rappresenterà un momento di confronto istituzionale e programmatico sulle prospettive economiche, infrastrutturali e sociali della città. All’incontro interverranno anche Antonio Nicita, economista e vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato, e Daniela Rupo, professoressa ordinaria dell’Università di Messina e assessora designata al Bilancio, Sviluppo Economico, Europa e alla Città che Lavora.

“Messina ha bisogno di strumenti straordinari per affrontare criticità storiche che da decenni frenano sviluppo, occupazione e competitività — afferma Antonella Russo —. La nostra idea di Legge speciale nasce dalla consapevolezza che questa città debba tornare ad avere un ruolo strategico nel Mediterraneo, attraverso investimenti mirati, infrastrutture moderne, sostegno alle imprese, valorizzazione del porto, del turismo, dell’università e del capitale umano”. Per il candidato sindaco, il confronto pubblico servirà anche a presentare una visione alternativa per il futuro amministrativo della città: “vogliamo costruire una Messina che torni ad essere attrattiva per giovani, imprese e investitori. Una città che non viva soltanto di annunci, ma che punti su programmazione, lavoro stabile e sviluppo reale”.