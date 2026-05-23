Legalità e coraggio, gli studenti dell’Erodoto di Corigliano-Rossano incontrano Antonino De Masi

Legalità, coraggio e partecipazione al centro del Senza Zaino Day dell’Istituto Comprensivo Erodoto, che ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria nell’incontro con Antonino De Masi, imprenditore calabrese costretto a vivere sotto scorta dopo le sue denunce contro la ’ndrangheta e autore del libro Inferi. Nella sala parrocchiale “San Giovanni XXIII”, gli alunni delle classi 2A, 2C, 3A e 3C, insieme a una rappresentanza dell’intero plesso, hanno dato vita a un intenso percorso teatrale ed emotivo ispirato alle pagine del libro, trasformando la testimonianza di De Masi in letture, riflessioni, musica e rappresentazioni sceniche dedicate ai momenti più significativi della sua vita: l’infanzia, la famiglia, il lavoro, la paura, la scelta della denuncia e la difesa della dignità e della libertà.

Le classi, coordinate e guidate dalla prof.ssa Annabella Oranges, hanno interpretato con grande sensibilità soprattutto il “testamento morale” rivolto ai figli, una delle pagine più forti e commoventi dell’opera.

Particolarmente apprezzati anche i libri pop-up realizzati dagli studenti e donati all’autore, che sui social ha ringraziato la scuola definendo i ragazzi “la Calabria migliore”. Un percorso fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Susanna Capalbo, che ha sottolineato come la scuola debba continuare a essere luogo di formazione delle coscienze, di educazione alla responsabilità e di costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.

All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e delle forze dell’ordine, a testimonianza del valore educativo e sociale dell’evento e della necessità di costruire, attraverso la scuola, una cultura fondata sulla legalità, sul coraggio e sulla partecipazione.

L’incontro si inserisce nel percorso del Festival Senza Zaino Day dedicato al tema “Rompere gli schemi per immaginare e costruire un mondo di nonviolenza e pace”, confermando ancora una volta la capacità della scuola di trasformare cultura, memoria e testimonianza in autentiche esperienze di crescita civile.