“Le memorie di Giorgio”, Taormina rende omaggio ad Albertazzi

Cresce l’attesa per “Le memorie di Giorgio”, la giornata dedicata a Giorgio Albertazzi promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la direzione artistica di Simona Celi, in sinergia con NaxosLegge e UniversiTeatrali, a dieci anni dalla scomparsa del grande maestro del teatro italiano. L’iniziativa vuole ricordare Giorgio Albertazzi, artista che ha attraversato teatro, cinema e letteratura lasciando un segno profondo nella cultura italiana.“Con questa iniziativa la Fondazione Taormina Arte Sicilia rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle grandi personalità della cultura italiana, promuovendo occasioni di memoria, approfondimento e confronto aperte al pubblico. A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Albertazzi, abbiamo voluto dedicare una giornata a un protagonista assoluto della scena italiana, costruendo un percorso tra fotografia, testimonianze e cinema capace di raccontarne il valore artistico e umano”, dichiara il Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Bernardo Campo.

“Ricordare Giorgio Albertazzi significa custodire una delle più grandi eredità artistiche del teatro italiano. Questa iniziativa nasce dal desiderio di restituire centralità a un artista, a dieci anni dalla sua scomparsa, che ha saputo parlare a generazioni diverse con eleganza, profondità e libertà intellettuale. Taormina vuole essere luogo di memoria viva e di confronto culturale”, aggiunge il Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Felice Panebianco. “Albertazzi continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per chi guarda al teatro come spazio di pensiero e di umanità – afferma Fulvia Toscano, direttrice artistica di NaxosLegge – e con questa giornata vogliamo non soltanto ricordare il grande attore, ma creare un dialogo tra la sua eredità artistica e le nuove generazioni, nella convinzione che la cultura debba continuare a interrogare il presente”.

Il programma della giornata prenderà il via alle 10.30 alla Casa del Cinema di Taormina

Il programma della giornata prenderà il via alle 10.30 alla Casa del Cinema di Taormina (Corso Umberto n.61), con i saluti istituzionali della Fondazione Taormina Arte Sicilia alla presenza del Commissario straordinario Bernardo Campo e del Sovrintendente Felice Panebianco, seguiti dall’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Giorgio Albertazzi. Dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 si susseguiranno incontri e testimonianze con Maura Catalan, Maurizio Marchetti, Ninni Panzera, Daniele Salvo, Pia Tolomei di Lippa e Dario Tomasello, moderati da Fulvia Toscano. Alle ore 19.30 è in programma la proiezione del film “L’anno scorso a Marienbad” di Alain Resnais, con l’intervento di Claudio Siniscalchi.