L’augurio di Antoniozzi: “FdI e Cannizzaro vincano a Reggio Calabria”

“Domani, Forza Italia celebrerà il congresso regionale che eleggerà Francesco Cannizzaro. Gli rivolgo in anticipo i miei auguri nella speranza di raddoppiare la domenica successiva“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Forza Italia in Calabria è fortemente radicata, esprime il presidente della Regione e diversi sindaci ed è un alleato prezioso nel percorso di governo. In questi tre anni e mezzo di governo nazionale abbiamo collaborato con lealtà e insieme alla Lega, a Noi Moderati e abbiamo governato bene.

La sfida che ci attende è quella di fare sempre meglio, sia in Calabria che nel Paese e su questo FdI è impegnata a dare il massimo. Dobbiamo vincere a Reggio Calabria – conclude Antoniozzi – a Castrovillari e nei comuni dove possiamo esprimere il meglio della autorevolezza, sapendo che abbiamo una grande leader nazionale e che la nostra forza è la coesione che abbiamo dimostrato a ogni livello“.