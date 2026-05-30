L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe alla IV edizione di “Banchi d’Assaggio” con l’Arancia Belladonna della Vallata del Gallico

Venerdì 29 maggio 2026, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe ha partecipato con grande entusiasmo alla IV edizione di “Banchi d’Assaggio”, prestigiosa manifestazione ospitata presso l’ITABTUR Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende vitivinicole e agroalimentari del territorio, unite dall’obiettivo di promuovere, valorizzare e far conoscere le eccellenze produttive della Calabria, rafforzando al contempo la collaborazione tra istituzioni scolastiche, imprese e realtà associative locali.

Nel corso degli anni, “Banchi d’Assaggio” si è affermato come punto di riferimento per il settore enogastronomico regionale, rappresentando un momento di incontro tra giovani, mondo produttivo e tradizioni del territorio, e un’occasione preziosa per diffondere la cultura del lavoro e della qualità.

L’Arancia Belladonna, simbolo della Vallata del Gallico

Per l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe è stato motivo di grande orgoglio poter presentare ai visitatori e agli operatori del settore uno dei prodotti simbolo della Vallata del Gallico: la prestigiosa Arancia Belladonna, autentica eccellenza agricola che racconta la storia, la tradizione e la vocazione agricola del territorio. Come sottolinea Angelo Siclari, Presidente dell’Associazione, “la partecipazione a questa importante iniziativa si inserisce nel più ampio percorso che l’Associazione porta avanti da anni per la tutela, la promozione e la valorizzazione della Vallata del Gallico, un territorio ricco di risorse naturali, culturali e produttive spesso poco conosciute ma di straordinario valore”.

“L’Arancia Belladonna rappresenta solo una delle tante eccellenze che meritano di essere conosciute e valorizzate. Essa è il simbolo di una tradizione agricola secolare che continua a vivere grazie all’impegno dei produttori locali e di quanti credono nella salvaguardia delle peculiarità del nostro territorio”, aggiunge Siclari.

Impegno costante per la valorizzazione del territorio

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe rinnova il proprio impegno nella promozione della Vallata del Gallico, convinta che la valorizzazione delle sue produzioni tipiche, della sua storia e delle sue bellezze paesaggistiche possa rappresentare una concreta opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per l’intera comunità.

Infine, Siclari conclude con un ringraziamento: “Desidero ringraziare per questa opportunità la Dott.ssa Enza Loiero, Dirigente dell’ITABTUR Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni, per l’invito che ci ha rivolto ed un grazie particolare alla nostra associata Francesca Corsaro che ha gestito ottimamente l’evento per conto della nostra Associazione”.