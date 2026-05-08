L’ASD Michele Viola organizza il “Torneo di Padel Michele Viola 2026” con una finalità benefica | INFO

Due giornate di sport, partecipazione e solidarietà per trasformare un evento sportivo in un aiuto concreto per il territorio. L’ASD Michele Viola, in collaborazione con CKC Padel Garden, organizza il “Torneo di Padel Michele Viola 2026”, in programma il 9 e 10 maggio presso il CKC Padel Garden Via Nazionale Pentimele, 8a di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di uno spirometro da donare al Centro di Medicina Solidale ACE di Pellaro, realtà che ogni anno offre assistenza medica gratuita a centinaia di persone in difficoltà.

Il torneo coinvolgerà decine di partecipanti e sarà accompagnato da momenti di aggregazione aperti a tutta la cittadinanza: beer truck, intrattenimento, momenti conviviali e finali del torneo, con l’intento di creare un evento capace di unire sport, socialità e attenzione verso il prossimo.

L’ASD Michele Viola, promuove attraverso le proprie attività i valori della sicurezza, della responsabilità civile e della solidarietà nello sport e nella vita quotidiana.

“Non sarà soltanto un torneo – spiegano dall’associazione – ma un’occasione per stare insieme e contribuire concretamente a un progetto importante per il territorio. Ogni presenza e ogni gesto potranno fare la differenza”.

Durante entrambe le giornate sarà possibile effettuare offerte libere a sostegno della raccolta fondi destinata all’acquisto dello spirometro.

Il programma dell’evento

Sabato 9 Maggio

Inizio torneo

Beer truck operativo

Intrattenimento e momento conviviale

Domenica 10 Maggio