L’arbitro di Italia-Brasile del 1982 a Reggio Calabria: “città molto bella, ho visto la mostra su Paolo Rossi”

Un emozionante presenza nella città di Reggio Calabria per Abraham Klein, l’arbitro israeliano che ha diretto la storica sfida Italia-Brasile 3-2 ai Mondiali di Spagna nel 1982. Klein, uno dei migliori direttori di gara della sua epoca, è stato ospite della mostra dedicata a Paolo Rossi, il grande campione che, con una tripletta, scrisse una delle pagine più belle della storia del calcio mondiale, ma soprattutto azzurro. Durante la visita, Klein ha ricordato con grande emozione quella partita, definendola un vero e proprio “capolavoro” della sua carriera: “a distanza di 44 anni ricordo molto bene quell’incontro. Penso di averlo diretto molto bene. A fine gara ripensai ai tre gol di Pablito, un vero campione del mondo”.

Oltre a rivivere i momenti leggendari di quel Mondiale, l’ex arbitro ha avuto anche l’opportunità di visitare la mostra e di conoscere meglio la città: “è una grande emozione tornare con la memoria a quel calcio fatto di grandi uomini e grandi campioni. Ho visto la mostra e la città di Reggio Calabria, che ritengo molto bella. Ringrazio la Città Metropolitana e l’organizzazione per l’invito”.