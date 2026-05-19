L’anteprima di Scilla Cuore 2026: un pre-evento tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile del borgo | INTERVISTE

L’evento Pre Scilla Cuore 2026 funge da preludio culturale e scientifico all’importante convegno cardiologico, spostando l’attenzione verso la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile del borgo di Scilla. Attraverso una sinergia tra esperti locali e Università Mediterranea, l’iniziativa mira a trasformare il patrimonio paesaggistico della Costa Viola in un laboratorio di pianificazione urbana innovativa. I relatori hanno sottolineato, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’urgenza di affrontare la crisi climatica attraverso la gestione del dissesto idrogeologico e la creazione di infrastrutture moderne, come nuovi parcheggi e sistemi di mobilità dolce.

Il progetto punta a integrare il turismo sostenibile con la salvaguardia dei versanti e del mare, garantendo che la crescita economica rispetti l’identità storica del territorio. In sintesi, la collaborazione accademica si propone di offrire soluzioni tecniche concrete per preservare la bellezza naturale della Calabria in un’ottica di resilienza ecologica.