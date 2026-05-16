Lampedusa, neonata muore di freddo durante la traversata con 55 migranti

Dramma a Lampedusa dove una neonata è morta subito dopo lo sbarco. All’alba, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla morte della neonata. E’ stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso.