Lamezia Terme, ritorna Restart Festival: gaming, attività e cultura pop | INFO e OSPITI 

Lamezia Terme si prepara ad accogliere la seconda edizione di Restart – Festival del Gaming, della Creatività Digitale e della Cultura Pop, un evento che si terrà il 2 e 3 maggio 2026 presso l’Hub Casa della Cultura. Dopo il grande successo della prima edizione, il festival segna un importante passo in avanti, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi e dinamici della regione per le nuove generazioni.

Un festival in evoluzione

Restart 2026 non si limita ai videogiochi, ma si presenta come un vero e proprio ecosistema che abbraccia formazione, creatività digitale, intrattenimento e partecipazione. La manifestazione coinvolgerà scuole, associazioni, community e attori del mondo culturale e tecnologico, creando un’opportunità di scambio e crescita per tutti i partecipanti.

Il progetto, nato con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra gioco, innovazione e cultura contemporanea, si consolida ulteriormente con questa seconda edizione.

Attività e Ospiti

Previsti stand e market, illustratori, rievocazioni storiche, lasermix game, green archery, tornei di carte Pokemon, One Piece, Yu Gi Oh, Digimon, torneo di Beyblade X e Fifa, scherma storica.

Fra gli ospiti: David Chevalier, Nerd Bori, Itsklyo, Lo Scribacchino, Parliamo di Videogiochi, Beatrice Lorenzi, The Calabreser, Team Rocker e Nicolò de Devitiis.

Un’iniziativa promossa da realtà locali

RESTART GAMEFEST 2026 è promosso dalla Cooperativa Sociale InRete e ASC Lamezia Terme – Vibo Valentia APS, con la collaborazione di istituzioni, partner e associazioni locali. L’evento è sostenuto dall’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” Linea 2 “Progetti Culturali” “Annualità 2025”, confermando il suo impatto e la rilevanza per il territorio.

Con l’edizione 2026, Restart si conferma come un punto di riferimento fondamentale per la cultura digitale e giovanile, un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del settore e non solo.