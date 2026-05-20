Lamezia Terme, presentata la Guida d’Italia dedicata alla Calabria | VIDEO

La città di Lamezia Terme ha ospitato un evento di grande rilevanza culturale con la presentazione della Guida d’Italia del Touring Club Italiano – Collana Guida Rossa, per la prima volta dedicata interamente alla Calabria. La presentazione, svoltasi nell’ambito dell’edizione Il Maggio dei Libri Insieme 2026, è stata annunciata da Giovanni Bianco, Console del TCI, e rappresenta un momento significativo per la valorizzazione del territorio e della cultura regionale.

La storia della Guida d’Italia e la missione del Touring Club Italiano

La Guida d’Italia del Touring Club Italiano nasce nel 1912 su iniziativa di Luigi Vittorio Bertarelli, socio fondatore e successivamente presidente del TCI. L’obiettivo della pubblicazione è sempre stato quello di far conoscere i territori regionali d’Italia sotto il profilo storico, artistico e culturale, includendo musei, monumenti, chiese, aree naturali e attrazioni turistiche, con un’attenzione particolare agli usi e costumi locali.

Secondo quanto riportato dal TCI, la guida ha rappresentato fin dalla sua prima edizione un vero e proprio motore di promozione economica e occupazionale, offrendo ai territori italiani una vetrina di visibilità nazionale e internazionale. La missione dell’associazione, oggi trasformata in Fondazione Ente del Terzo Settore, è prendersi cura dell’Italia come bene comune, rendendola più conosciuta, accogliente e competitiva, grazie anche alla rete dei volontari che contribuiscono attivamente a questo obiettivo.

Il valore della Collana Guida Rossa

La Collana della Guida Rossa è riconosciuta come uno dei repertori ufficiali di riferimento per il patrimonio artistico e culturale italiano, inserita nel catalogo Generale dei Beni Culturali del Ministero della Cultura. La pubblicazione si distingue per il pregio editoriale e per la capacità di raccontare con rigore storico e sensibilità culturale le diverse regioni italiane, fornendo uno strumento di promozione turistica completo e autorevole.

Il video di Graziano Tomarchio per Strettoweb: